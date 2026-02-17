Delgado (Podemos) pide una "auditoría exhaustiva" de la sanidad privada andaluza y mecanismos de control "más estrictos"

El parlamentario de Por Andalucía y candidato de Podemos a la Junta, Juan Antonio Delgado, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha informado este martes de la presentación de una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento autonómico para exigirle al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) que realice "una auditoría exhaustiva de la sanidad privada financiada con fondos públicos", así como que establezca "mecanismos de control más estrictos para velar por la transparencia y calidad asistencial".

Así lo ha relatado el también parlamentario del grupo Por Andalucía, que en una nota ha tachado de "escándalo" ver "cómo el PP de Andalucía regala contratos millonarios a la sanidad privada", al tiempo que ha criticado que estas concesiones se hacen "sin prestar atención al cumplimiento de unos mínimos de calidad".

"Ni un euro público debería ir a la sanidad privada mientras se descuida la sanidad pública, que sí garantiza la equidad por encima del negocio", ha aseverado Juan Antonio Delgado, que ha defendido que "hay que hacer algo más para extremar los controles y que ninguna familia andaluza sufra las consecuencias".

"Es un asunto muy serio porque hay vidas en juego", según ha aseverado el parlamentario de Por Andalucía, quien ha reclamado el "fortalecimiento" de la sanidad pública, y ha subrayado que, "frente al modelo del PP, desde Podemos Andalucía abogan "por un sistema que garantice controles fuertes, equidad y calidad de atención".

Igualmente, ha señalado que "las millonadas que se derivan a la sanidad privada deben utilizarse para reforzar personal, infraestructuras y equipamiento de nuestros hospitales y centros de salud".

Con esta iniciativa, Podemos Andalucía busca "proteger los derechos de los pacientes, impulsar la transparencia" en torno a los "centros privados financiados con fondos públicos, y reforzar la sanidad pública como pilar fundamental de la salud en Andalucía, asegurando que cada euro público se utilice de manera responsable y en beneficio de la ciudadanía".