Teatro Central de Sevilla acoge una proyección especial de 'Anatomía de un instante' con Alberto Rodríguez este lunes 23

Fotograma de la miniserie 'Anataomía de un Instante' - TEATRO CENTRAL

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en colaboración con Movistar Plus+, presenta una proyección especial de 'Anatomía de un instante' el próximo lunes 23 de febrero a las 18:30 horas en la sala de la Filmoteca de Andalucía del Teatro Central de Sevilla.

La cita contará con la intervención del director Alberto Rodríguez, "quien compartirá con el público detalles sobre el proceso creativo de esta ambiciosa producción, estrenada en noviembre de 2025 y presentada en el Festival de San Sebastián", según ha detallado el Teatro en una nota.

La sesión ofrecerá la integral de los cuatro capítulos de la serie dirigida por Alberto Rodríguez y Paco R. Baños, con una duración total de 180 minutos. Esta producción original de Movistar Plus+, 'Anatomía de un instante' adapta el libro homónimo de Javier Cercas publicado en 2009 y cuenta con un destacado reparto encabezado por Manolo Solo, Álvaro Morte y Eduard Fernández, junto a David Lorente, Óscar de la Fuente, Juanma Navas y Miki Esparbé.

La serie parte de una imagen grabada en la memoria colectiva: el momento en que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados, pistola en mano, el 23 de febrero de 1981. Mientras la mayoría de los parlamentarios se agachaban para protegerse, tres figuras permanecieron sentadas en sus escaños: el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, el líder comunista Santiago Carrillo y el general Gutiérrez Mellado.

A través de estos tres personajes, definidos por Cercas como "los héroes traidores", la serie "disecciona uno de los episodios cruciales de la historia reciente de España: la Transición Democrática".

Alberto Rodríguez es uno de los cineastas más reconocidos del panorama español contemporáneo. Su película 'La isla mínima' (2014) obtuvo diez Premios Goya de diecisiete nominaciones, incluido el galardón a mejor película. El director sevillano ha consolidado una filmografía coherente y personal con títulos como 'Grupo 7' (2012), 'El hombre de las mil caras' (2016) y 'Modelo 77' (2022), además de la aclamada serie 'La peste', también para Movistar Plus+.

Para 'Anatomía de un instante' ha contado en el guion con la colaboración de Rafael Cobos, su habitual cómplice creativo, y Fran Araújo. El reparto reúne a algunos de los intérpretes más destacados del cine español actual: Álvaro Morte encarna a Adolfo Suárez, Eduard Fernández da vida a Santiago Carrillo, Manolo Solo interpreta a Gutiérrez Mellado, David Lorente asume el papel de Antonio Tejero y Miki Esparbé encarna al rey Juan Carlos I.

SALEN LAS ENTRADAS DE LOS ESPECTÁCULOS DE MARZO

En paralelo, el Teatro Central ha anunciado la puesta a la venta desde este viernes de las entradas para los espectáculos programados en marzo en el Teatro Central. Un total de cinco compañías integran la programación del próximo mes en el coliseo de la Cartuja.

Abrirá la agenda Isabel Vázquez, que los días 6 y 7 de marzo presentará en la Sala Manuel Llanes 'Zambra de la buena salvaje', un monólogo coral donde el humor, la irreverencia y la danza se articulan como acto de resistencia colectiva. En las mismas fechas, la Sala A acogerá a La Zaranda. Teatro Inestable de Ninguna Parte, que regresa con su último montaje, 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', fiel a su inconfundible lenguaje poético y simbólico.

El 13 y 14 de marzo, Marcos Morau / La Veronal vuelven al Teatro Central con 'Totentanz. Morgen ist die frage', un tríptico escénico que combina danza, videoproyección e instalación artística para interpelar al espectador y explorar el imaginario de las danzas de la muerte desde una mirada contemporánea.

La programación se cerrará el 20 y 21 de marzo con doble propuesta. Por un lado, la obra teatral 'Vulcano', de Victoria Szpunberg y Andrea Jiménez, en colaboración con el Centro Dramático Nacional. Tras el reconocimiento obtenido con 'Casting Lear', Jiménez se pone al servicio del texto de Szpunberg para construir un montaje que cuestiona la veracidad de los relatos que elaboramos, especialmente cuando nacen de un suceso doloroso.

En la Sala A tendrá lugar además el estreno en España de 'Chroniques', la nueva creación de Gabriela Carrizo junto a la compañía belga Peeping Tom y el Théâtre National de Nice. La pieza, interpretada por cinco artistas, propone un viaje escénico al límite de la realidad, donde la escenografía -seña de identidad de la formación- desempeña un papel esencial en la construcción del universo dramático.