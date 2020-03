Las demandas de disolución matrimonial disminuyen un 3,4% en Andalucía y alcanzan las 20.840 en 2019

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las demandas de disolución matrimonial --separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas-- presentadas en los juzgados de la comunidad autónoma andaluza durante 2019 sumaron 20.840, cifra que representa un descenso del 3,4 por ciento respecto a las presentadas en 2018, que alcanzaron las 21.573. Esta tendencia a la baja se viene repitiendo de manera ininterrumpida desde 2015 según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Durante 2019, disminuyeron todas las formas de disolución matrimonial. Las 10.168 demandas de divorcio consensuado son un 1,5 por ciento menos que las de 2018; las 9.667 demandas de divorcio contencioso, un 4,9 por ciento menos; las 604 de separación consensuada, un 6,4 por ciento menos; y las 401 de separación contenciosa, un 8,2 por ciento menos. En cuanto a las demandas de nulidad, se presentaron 18, por las 29 presentadas en 2018, lo que supone un 37,9 por ciento menos, ha informado el CGPJ en un comunicado.

El mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes --dato que se obtiene al poner en relación el número de demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019-- se ha dado en la Comunidad Valenciana, con un total de 26,7.

Le siguen las Islas Baleares, con 26,5; Canarias, 25,7; Andalucía, 24,3; Cataluña, 24; Asturias, 23,7 y Murcia, 23,6. Todos estos territorios superan la media nacional, que es de 23,3 demandas de disolución por cada 10.000 habitantes. Por el contrario, las cuotas más bajas se han dado en Castilla y León, con 18,4; País Vasco, 19,7 y Extremadura, 20,8.

En 2019, se presentaron en los juzgados andaluces 1.945 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 5,2 por ciento más que el año anterior; en cuanto a las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, disminuyeron un 2,6 por ciento respecto a 2018, al alcanzar la cantidad total de 7.266. Las demandas relacionadas con medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas ascendieron a 3.914, lo que supone un seis por ciento más que en 2018; las no consensuadas fueron 6.651, un 6,1 por ciento menos que en el año anterior.

DATOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

En el cuarto trimestre de 2019, el número de demandas de disoluciones matrimoniales se redujeron en un 1,77 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018.

Así, las 2.752 demandas de divorcio consensuado fueron un 1,7 por ciento más que las presentadas en el mismo trimestre de 2018. Las 2.674 demandas de divorcio no consensuado, un 4,7 por ciento menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se han presentado 161, han disminuido un 5,3 por ciento respecto a 2018; y las 106 no consensuadas representan un 6,2 por ciento menos que las presentadas el año anterior. El número de demandas de nulidad, siete en total, ha sido un 22,2 por ciento menor que el de las presentadas en el cuarto trimestre de 2018.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha producido también en este caso en la Comunidad Valenciana, con 7,4. Le siguen las Islas Baleares, con 7,2; La Rioja, 7; Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha con 6,6; Cantabria, 6,5; y Murcia, 6,4. Todas superan la media nacional, que es de 6,3 demandas por cada 1.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en Castilla y León, con 4,7; Aragón y Extremadura, con 5,4; País Vasco, 5,5 y Navarra, 5,6.

En cuanto a las demandas de modificación de medidas y su evolución interanual respecto al cuarto trimestre del año 2018, los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial señalan que, en los órganos judiciales de la comunidad autónoma, las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 568, se han incrementado un 14,5 por ciento; y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 1.924, han disminuido un 4,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 1.036, han tenido un incremento interanual del 6,4 por ciento; mientras que las no consensuadas, 1.785, han mostrado una disminución del 10 por ciento.