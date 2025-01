Demuestran los beneficios de unas nuevas lentes intraoculares que mejoran la visión tras cirugía de cataratas

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El investigador Antonio Cano, profesor en la Universidad Loyola y oftalmólogo en el Hospital Arruzafa (Unidad de Córnea, Segmento Anterior y Cirugía Refractiva -UCSA-) de Córdoba ha demostrado que las lentes intraoculares monofocales extendidas mejoran en general la experiencia visual de los pacientes tras una cirugía de cataratas. Se trata de una evaluación realizada en pacientes operados de cataratas con estas nuevas lentes que ofrecen una tecnología novedosa con respecto a las tradicionales.

Según han informado desde la Universidad Loyola en una nota, el artículo publicado con el título 'Evaluation of Evolux, Intraocular Lenses in Cataract Surgery: Clinical Outcomes and Patient Satisfaction' en Journal of Clinical Medicine ha demostrado "una agudeza visual excelente a distancias lejanas e intermedias y una mejora en la visión cercana", así como "una mayor tolerancia al desenfoque, baja incidencia en destellos y una satisfacción mayor en los pacientes operados recientemente".

Para realizar el estudio de manera retrospectiva los investigadores han contado con 18 pacientes (36 ojos) mayores de 40 años sin enfermedades oculares activas (excepto cataratas). Se han medido parámetros como agudeza visual a diferentes distancias, dependencia de gafas posterior a la cirugía y satisfacción del paciente en sus actividades diarias, que se ha evaluado esta última mediante diversos cuestionarios.

MEJORA DE LAS LENTES TRADICIONALES

El profesor e investigador, acompañado del equipo que forma parte de la UCSA, ha realizado una evaluación de los resultados clínicos iniciales utilizando estas nuevas lentes intraoculares con rango de visión extendido. Se trata de una innovación tecnológica reciente en este ámbito que mejora las lentes monofocales tradicionales, las cuales ofrecen resultados "excelentes en la visión lejana, pero presentan limitaciones en visión cercana e intermedia, lo que obliga a muchos pacientes a depender de gafas". Con el uso creciente de dispositivos como teléfonos, tabletas y computadoras, la visión intermedia se ha vuelto esencial.

Estas nuevas lentes objeto de este estudio se encuentran en un camino intermedio entre las lentes monofocales que se han usado habitualmente hasta el momento y las trifocales de última generación capaces de corregir la visión a distancia cercana, media y lejana, pero con efectos adversos como halos o deslumbramientos.

Se trata de lentes fabricadas con material hidrofóbico, que mejora la biocompatibilidad y minimiza distorsiones visuales en condiciones de poca luz. Los experimentos se han realizado con las lentes intraoculares monofocales extendidas Evolux.

ALTERACIONES EN LA VISIÓN

La catarata es una opacidad del cristalino del ojo que puede provocar una visión parecida a mirar a través de un cristal empañado. Este tipo de visión que causan las cataratas puede hacer que resulten más difíciles las actividades cotidianas y que, a la larga, provoquen otras alteraciones en la visión. La cirugía habitual consiste en la retirada del cristalino del ojo y su sustitución por una lente artificial, como la propuesta en el presente estudio.

El trabajo de investigación ha sido abordado por el profesor Antonio Cano y acompañado por un equipo de investigadores del Hospital Arruzafa de Córdoba, del departamento de Oftalmología del Hospital Reina Sofía de Córdoba y del Instituto de Microcirugía Ocular de Madrid.