Desalojan cinco edificios con cien viviendas por daños estructurales en Las Gabias tras el terremoto

Un agente de la Guardia Civil acompaña a una vecina de un edificio desalojado en Las Gabias por daños estructurales debido a los seísmos de este martes 18 de agosto en Granada y su área metropolitana. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está colaborando este martes en el desalojo preventivo de cinco edificios por daños estructurales en el municipio granadino de Las Gabias por indicación de los servicios técnicos municipales tras detectarse fisuras en pilares y elementos estructurales por los seísmos.

En este sentido ha informado el cuerpo armado en un comunicado en el que precisa que estos cinco inmuebles comprenden aproximadamente cien viviendas.

La propia Benemérita señala que el Ayuntamiento de Las Gabias ha habilitado de forma provisional el teatro municipal para la acogida y atención primaria de las familias afectadas que no dispongan de realojo alternativo.