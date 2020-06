Descubren que las novas, un tipo de explosiones en sistemas dobles de estrellas, se expanden sin freno

Combinación de imágenes de la nova DQ Her en rayos X (azul) obtenidas con el telescopio espacial Chandra y H-alfa (rojo) del Nordic Optical Telescope. Los contornos trazan la emisión en rayos X del flujo magnetizado que emana de DQ Her. (Toalá et al. 2020 - REMITIDO POR INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA