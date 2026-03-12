Desvelan claves de la moda y las gemas de los siglos XVI y XVII a través del traje de la Virgen del Rosario de Granada

Detalla del vestido de la conocida como Virgen del Rosario de Plata - UPO

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio que combina historia del arte y análisis científico 'in situ' ha aportado nuevas claves sobre el vestido de plata de la Virgen del Rosario de Granada, copatrona de la archidiócesis granadina, una pieza singular que permite profundizar en la moda femenina cortesana de los siglos XVI y XVII y en la historia material de sus gemas.

La investigación, publicada en la revista científica 'npj Heritage Science', ha sido desarrollada por el grupo Patrimonio, Medioambiente y Tecnología de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), liderado por la catedrática de Cristalografía y Mineralogía Pilar Ortiz, junto a personal investigador del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en colaboración con la archicofradía de Nuestra Señora del Rosario de Granada.

El trabajo aúna historia del arte, gemología y análisis químico no invasivo para estudiar las 377 gemas conservadas en el vestido, según ha informado la UPO en una nota de prensa este jueves. A partir de la comparación con retratos de reinas e infantas de la colección del Museo Nacional del Prado, el equipo ha identificado elementos formales y decorativos que vinculan esta indumentaria con la moda femenina de la corte española en la Edad Moderna.

Además del estudio histórico-artístico, la investigación ha permitido "caracterizar los materiales de las gemas sin alterar la obra", han detallado desde la institución académica sevillana. Los análisis han identificado piedras naturales como cuarzos, amatistas, citrinos, berilo incoloro o goshenita y un rubí, junto con varias imitaciones de vidrio utilizadas en distintas etapas.

Uno de los resultados más relevantes del estudio es que las gemas no responden a una única fase de elaboración. Sus características morfológicas y compositivas apuntan, según las autoras, a al menos tres momentos de intervención sobre el vestido: una fase vinculada posiblemente a su manufactura original, otras reformas posteriores y la incorporación de algunos materiales más recientes, entre ellos ciertos vidrios rojos que podrían situarse ya en el siglo XX.

Para llevar a cabo esta investigación, el equipo utilizó técnicas portátiles no destructivas como la espectroscopía Raman, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y la fluorescencia de rayos X. Este enfoque permite "obtener información precisa sobre la composición de los materiales sin necesidad de dañar la pieza, algo especialmente valioso en el estudio y conservación del patrimonio histórico".

Más allá del caso concreto del vestido de la Virgen del Rosario, el trabajo pone de relieve el potencial de los enfoques interdisciplinares para "reconstruir la historia material de bienes culturales y artísticos complejos y mejorar los criterios de conservación". La combinación de fuentes artísticas, análisis de materiales y técnicas científicas abre así nuevas vías para "comprender cómo estas obras han sido creadas y transformadas, y poder de este modo preservarlas a lo largo del tiempo", han precisado desde la UPO acerca de este estudio.