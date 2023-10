El detenido en Huétor Tájar (Granada) por adoctrinamiento terrorista en redes sociales llegó al municipio hace dos años

GRANADA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven de 22 años para el que la Audiencia Nacional ha ordenado ingreso en prisión tras ser detenido este pasado martes en Huétor Tájar por los presuntos delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista por su actividad en redes sociales vivía en este municipio del Poniente de Granada, de unos 10.000 habitantes, desde 2021.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han señalado que el joven, que vivía con su madre, no era muy conocido en el pueblo, donde los vecinos se sorprendían tras conocer que el pasado martes en la madrugada un dispositivo policial con agentes llegados desde fuera de Granada llevaron a cabo una operación en la que fue detenido.

La repercusión mediática que ha adquirido la noticia no gusta a muchos de estos vecinos, pero tampoco hay intranquilidad o preocupación generalizada sobre este asunto, han indicado las mismas fuentes, que han detallado este viernes que el Ayuntamiento no ha hecho un comunicado al respecto al no tener información de primera mano de la operación.

La detención se ha producido en el marco de una operación en la que han sido detenidas otras tres personas más en otros puntos del país. Concretamente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado enviar a prisión a tres detenidos --uno en Granada y los otros dos en un pueblo de Barcelona-- por los presuntos delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha tomado esta decisión después de que pasasen ante él cuatro detenidos.

Uno de ellos, natural de Madrid, ha sido puesto en libertad. Las mismas fuentes han confirmado que los tres detenidos a los que el magistrado ha enviado a prisión fueron detenidos este martes por el presunto adoctrinamiento terrorista a través de las redes sociales. El otro detenido, que ya está en libertad, fue detenido este jueves en Madrid.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó este viernes a preguntas de los periodistas en Granada la detención por parte de la Policía Nacional del joven de Huétor Tájar en virtud de una operación "de mayor envergadura" abierta desde los servicios centrales de la Policía por actividades vinculadas al yihadismo en redes sociales.

La operación se remonta inicialmente a 2022 y se precipitó cuando los agentes detectaron un "punto de inflexión" al detectar a dos de ellos aumentando exponencialmente su nivel de radicalización, ya que grabaron vídeos en los que reclamaban "derramar sangre para recuperar Al Andalus y restaurar el Califato".

De los detenidos, tres son varones veinteañeros y el cuarto es una mujer de 31 años. El vídeo fue grabado por una pareja formada por un hombre y esta mujer, ambos españoles conversos al Islam, según han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista. Los otros dos varones arrestados son marroquíes de origen, aunque uno de ellos ya tenía DNI.

Entre los arrestados figura el considerado líder del grupo, que se hacía llamar 'Califa', a quien se le acusa de realizar "un consumo masivo de contenido violento y utilizar las redes sociales para captar y adoctrinar a otros usuarios", según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El seguimiento de estos grupos permitió la identificación de otros miembros del mismo, todos ellos jóvenes, los cuales estaban interconectados entre sí, aunque no se conocían físicamente. "Dos de ellos estrecharon sus lazos y acabaron contrayendo matrimonio, contando para ello con la autorización del líder del grupo y comenzando a convivir en el mismo domicilio", según ha especificado la Policía.

Fue esta nueva relación la que supuso "un punto de inflexión" en la investigación, ya que se detectó que ambos aumentaban exponencialmente su nivel de radicalización, grabando vídeos en los que reclamaban "derramar sangre para recuperar Al Andalus y restaurar el Califato".