Detenido un ladrón que en la huida se metió en el el interior de la Comandancia de Granada

Comandancia de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años que durante su huida tras un robo en un comercio de Granada, al verse perseguido por los agentes, optó por introducirse a la carrera en las instalaciones de la Comandancia.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes a mediodía, cuando el joven entró en un establecimiento e intentó sustraer varios objetos. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, la dependienta trató de impedírselo, pero el sospechoso la empujó violentamente y salió huyendo del comercio.

Varios trabajadores salieron tras él para intentar alcanzarlo. En ese momento, un guardia civil que regresaba a su domicilio tras finalizar su jornada de servicio observó cómo un joven cruzaba corriendo la rotonda próxima a la Comandancia, perseguido por varias personas.

El agente se interesó por lo ocurrido y, tras conocer que el joven acababa de cometer un robo en el establecimiento, dio media vuelta y se sumó a la persecución. En su afán de eludir a sus perseguidores y escapar, el sospechoso no tuvo otra idea que entrar a toda prisa en las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil.

Allí, el agente que lo perseguía y el guardia civil encargado de la seguridad en el acceso al acuartelamiento consiguieron detenerlo. El joven, de 19 años, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.