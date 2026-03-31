La DGT inicia este miércoles la II fase de la operación de Semana Santa con dos millones de desplazamientos en Andalucía

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. A 11 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este miércoles a las 15,00 horas la segunda fase del dispositivo de vigilancia y control de la Operación Especial Semana Santa 2026 en las carreteras andaluzas, momento para el que se prevén 2.076.900 desplazamientos de largo recorrido hasta el domingo 5 de abril y el lunes 6, festividad en algunas localidades.

Con esta segunda fase, se completará todo el dispositivo para este periodo vacacional, en que la DGT calcula alrededor de 3,6 millones de movimientos en las vías de la comunidad propiciado por las festividades de estas fechas, las vacaciones escolares y universitarias, el comienzo de la primavera y por multitud de actos religiosos de fuerte arraigo popular.

La DGT aconseja evitar emprender el viaje en las horas más desfavorables, concentradas mañana miércoles 1 de abril, de 15,00 a 23,00; jueves, de 8,00 a 14,00; viernes, de 10,00 a 13,00 y domingo 5 de abril, de 13,00 a 23,00 horas, según la información de la DGT en una nota de prensa. Asimismo, recuerda que en esta operación especial se prevé que las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos y con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, donde se engloban agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Más de 60 funcionarios y personal técnico especializado atenderán las labores de supervisión, regulación e información, a quienes se unirán dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubrirán los principales itinerarios en Andalucía, centrándose en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo informan del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuyos efectivos realizarán los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras, con especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.