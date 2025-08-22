La Diablilla, huida de San Bartolomé, recorrerá este sábado las calles de Montoro (Córdoba) por sus fiestas patronales

CÓRDOBA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diablilla, protagonista junto a San Bartolomé de las fiestas patronales de Montoro (Córdoba), huirá este sábado al mediodía de la Parroquia de San Bartolomé y se dedicará a recorrer las calles del municipio en busca de quienes se han portado mal y no llevan la medalla del patrón de la localidad, hasta que San Bartolomé, el domingo por la mañana la recoja de nuevo en el templo, de donde no podrá escapar hasta dentro de un año.

Así lo han relatado este viernes en Córdoba, en la presentación oficial de las nuevas indumentarias de La Diablilla y San Bartolomé, la alcaldesa de Montoro, Lola Amo, acompañada por los concejales de Turismo y de Festejos, María Jesús Rodríguez y Francisco Gabriel Onieva, respectivamente, junto a otros miembros de la Corporación municipal y representantes de la Asociación Amigos de La Diablilla de Montoro y de la cofradía de los patronos de la localidad, San Bartolomé y la Virgen del Rosario.

El creador montoreño Miguel Marín Lara, al frente de la firma Larhha, ha diseñado las nuevas indumentarias de La Diablilla y San Bartolomé, llevando a cabo así una renovación simbólica que mantiene viva una de las tradiciones más singulares del calendario festivo montoreño.

Para crear las nuevas indumentarias, Marín Lara ha realizado un trabajo de investigación histórica y artística, con el objetivo de conservar la esencia de ambos personajes, aportando al mismo tiempo una lectura actual y simbólica. El resultado ha sido presentado como una apuesta por el patrimonio inmaterial, que busca reforzar la proyección y el reconocimiento de estas figuras fuera del ámbito local.

La indumentaria de La Diablilla, confeccionada a medida y acompañada de una nueva máscara, toma inspiración en representaciones antiguas del personaje, combinando referencias bíblicas, colorido tradicional y elementos asociados a lo demoníaco y lo guerrero.

Por su parte, el vestuario de San Bartolomé se basa en el blanco puro de sus representaciones canónicas, incorporando detalles que aluden a su martirio, como el color carne y los cordones que evocan la sangre.

Durante la presentación también se ha dado a conocer el cartel oficial de La Diablilla 2025, obra del creador Bartolomé Yépez, de la Agencia de Marketing EfectoRebote, quien ha aportado su visión artística para acompañar esta nueva etapa visual de la tradición.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Montoro refuerza su compromiso con las tradiciones locales, apostando por su actualización sin perder su carácter identitario.

Las fiestas en honor a San Bartolomé, patrón de Montoro, se celebrarán los días 23 y 24 de agosto, incluyendo la tradicional representación de la escapada de La Diablilla, una cita ineludible y tradicional de la localidad.