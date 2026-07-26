Diez años de internamiento psiquiátrico por apuñalar al jefe de la Policía Local de Cazorla (Jaén)

Archivo - El acusado prestando declaración durante el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha impuesto un tiempo máximo de diez años de internamiento psiquiátrico para el hombre de 44 años juzgado por apuñalar al entonces jefe de la Policía Local de Cazorla (Jaén), en julio de 2024. A esto se le suma una medida de libertad vigilada durante otros cinco años una vez finalizado el internamiento.

Son las medidas impuestas después de que la Audiencia de Jaén haya absuelto del delito de tentativa de homicidio agravado al concurrir la eximente completa de enajenación mental.

La sentencia recogida por Europa Press a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, declara probado que sobre las 23,30 horas del 1 de julio de 2024, en la Plaza de Santa María de Cazorla, el acusado se abalanzó "de forma sorpresiva" contra el jefe de la Policía Local con la idea de "acabar con su vida".

El acusado atacó al policía con un cuchillo de cocina de 12,5 centímetros de hoja, propinándole un corte en el cuello en forma de degüello de 12 centímetros de longitud y, acto seguido, un pinchazo penetrante en la misma zona que alcanzó el pulmón.

Cuando el agente intentó huir, recibió otras dos puñaladas por la espalda que atravesaron su chaleco antibalas. El ataque cesó cuando el policía logró desenfundar su arma reglamentaria y realizar dos disparos intimidatorios al aire, momento en el que el agresor emprendió la huida.

Las lesiones sufridas supusieron, según la sentencia, "un claro riesgo vital" y requirieron una intervención quirúrgica de urgencia que le salvó la vida. Como secuelas, al exjefe policial le han quedado un trastorno de estrés postraumático y perjuicio estético, habiendo tenido que pasar a la segunda actividad laboral.

El tribunal considera acreditado que el acusado padece un trastorno crónico delirante por consumo de tóxicos y un trastorno psicótico sin adherencia terapéutica. En el momento de los hechos, "sufrió un brote psicótico agudo que anuló por completo sus facultades intelectivas y volitivas".

Durante el juicio, el propio procesado reconoció que escuchaba voces y que estaba convencido de que las autoridades locales cometían un genocidio contaminando el agua, por lo que atacó al agente al creer que su propia vida corría peligro.

Debido a la anulación de sus capacidades, la sala aplica la eximente completa del artículo 20.1 del Código Penal, lo que conlleva su absolución penal. Sin embargo, ante el "claro pronóstico de reiteración delictiva" y la "nula conciencia" que el acusado tiene de su enfermedad --llegando a rechazar la medicación--, el tribunal considera necesario el internamiento psiquiátrico para proteger tanto a la sociedad como al propio afectado.

La medida de internamiento de diez años se computará desde que se acordó la prisión provisional del acusado el 10 de julio de 2024. Asimismo, se le impone una medida de libertad vigilada que incluye la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros, la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio y el destierro de la localidad de Cazorla. Esta medida estará vigente durante el internamiento y se prolongará cinco años más tras su salida del centro.

En el plano de la responsabilidad civil, la Audiencia de Jaén condena al acusado a indemnizar al exjefe de la Policía Local con 40.000 euros por el tiempo de curación, las secuelas y el daño moral sufrido. También deberá abonar 700 euros al Ayuntamiento de Cazorla por los desperfectos causados en el chaleco antibalas, que quedó inservible tras el ataque. Las costas procesales han sido declaradas de oficio.

Contra esta resolución judicial cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada.