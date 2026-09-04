La Diputación de Granada recibe la primera visita institucional de la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre

Durante el encuentro, Rodríguez y Mestre han repasado los principales retos que afronta la provincia y el trabajo que se viene desarrollando desde la Diputación, con especial atención a las consecuencias de los últimos terremotos - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha recibido este viernes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, en la que ha sido su primera visita institucional a la sede provincial tras asumir la Presidencia de la Cámara autonómica.

Durante el encuentro, ambos han repasado los principales retos que afronta la provincia y el trabajo que se viene desarrollando desde la Diputación, con especial atención a las consecuencias de los últimos terremotos y a la situación de los vecinos de diferentes municipios que continúan desalojados de sus viviendas.

Rodríguez ha trasladado a Mestre la realidad que atraviesa Granada en estos momentos y algunas de las principales cuestiones que marcan la agenda provincial, en un encuentro que ha servido también para mantener un primer contacto institucional entre ambos presidentes tras la nueva responsabilidad asumida por Mestre al frente del Parlamento andaluz.