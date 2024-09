Diputación de Jaén avisa de la suspensión de tratamiento de basura de la capital si el Ayuntamiento no garantiza el pago

JAÉN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha exigido al Ayuntamiento de la capital que ofrezca "garantías de pago" para que la Administración provincial siga prestando al Consistorio el tratamiento de sus residuos sólidos urbanos y ha avisado de una posible suspensión del servicio en caso de no hacerlo.

La vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha informado este jueves en una comparecencia sobre la situación actual de la prestación de este servicio, que, según ha dicho, acumula "un déficit anual de 2,7 millones de euros".

"Si no se dan garantías de pago, la deuda del Ayuntamiento de Jaén podría obligar a la Diputación a suspender el servicio de tratamiento de residuos, porque de no actuar así estaríamos poniendo en riesgo la prestación de este servicio en los 96 ayuntamientos restantes de nuestra provincia que sí cumplen con su pago", ha afirmado.

Ha detallado que este mismo jueves se ha mandado una resolución al alcalde, Agustín González (PP), comunicándole que "el día 30 de septiembre finaliza el convenio vigente sobre el tratamiento de residuos a la capital".

En este sentido y tras señalar que ese escrito refleja "la necesidad imperiosa de que el Ayuntamiento actúe y tome decisiones", Parra ha subrayado que hay "todavía once días para que convoquen un pleno extraordinario y den garantías de pago de este servicio".

La vicepresidenta ha explicado el origen del problema en "un servicio que presta la Diputación, el tratamiento de residuos sólidos urbanos, que pagan los vecinos y vecinas de la ciudad de Jaén y del que el Ayuntamiento de la capital no cubre su coste efectivo, que asciende a 3,7 millones de euros".

"Tras el convenio que firmamos cuando era alcalde Javier Márquez (PP), se llegó a un entendimiento para que la Diputación cobrara una tasa de tratamiento que ahora se ha quedado desfasada, ya que en total por la misma solo recaudamos 1,4 millones de euros", ha comentado.

Además, el Ayuntamiento tiene encomendado a la Administración provincial el mantenimiento de los parques infantiles, que suponen prácticamente otros 500.000 euros, "por lo que cada año el Ayuntamiento de la capital genera un déficit con Resurja, la empresa mixta de la Diputación que presta estos servicios, que alcanza los 2,7 millones de euros".

La diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanosha señalado que es "una deuda que se va haciendo exponencial, que iría incrementándose cada año, puesto que no se abona el déficit anual que existe".

Todo ello, según ha añadido, sin olvidar que el Consistorio jiennense mantiene, además de esta deuda, "otra general con la Diputación", que en este momento asciende a "4,87 millones de euros", ya que, junto a la deuda con Resurja también tiene otras con Ferias Jaén, el Consorcio de la Vía Verde del Aceite o la UNED".

RIESGO

Por todo ello, ha considerado que es el momento de adoptar medidas para solventar este problema, ya que si no se actúa se está "poniendo en riesgo el sistema establecido con Resurja, con los 97 ayuntamientos a los que prestamos los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos".

"Esto puede suponer una quiebra si no ponemos pie en pared, perjudicando al resto de consistorios que sí pagan y a los más de 800 trabajadores de esta empresa", ha apostillado Parra, quien ha precisado que, antes de esta comparecencia, la Diputación ha expuesto en varias ocasiones al Ayuntamiento de Jaén la necesidad de abordar este asunto.

Al respecto, ha apuntado que "es una decisión que no surge de la nada, sino que obedece a que a finales de este mes cumple el convenio de tratamiento y está precedida de muchos actos" que se han venido realizando.

COMUNICACIONES DESDE ENERO

De este modo, desde enero de este año, se vienen "mandando comunicaciones al alcalde y al ayuntamiento explicando el problema que se avecinaba". En concreto, "se han enviado tres cartas, mantenido conversaciones con distintos concejales hablando de la problemática y de que había que sentarse para negociar".

"Es más, en el mes de junio nos reunimos con el anterior concejal de Hacienda y ese día le entregamos los dos convenios que era necesario firmar para continuar con la prestación de este tratamiento de residuos y con los que se daba consistencia, solidez y garantía de pago al convenio de tratamiento", ha agregado

Sobre estos acuerdos, la vicepresidenta segunda ha indicado que en septiembre se convocó un pleno extraordinario municipal en el que le comentaron que "llevaban el convenio de tratamiento" y ella insistió en "también había que llevar el de recaudación de la tasa de basura y tratamiento".

"Finalmente al pleno solo llevaron el de tratamiento, que es papel mojado, no sirve para nada y no lo podemos llevar a pleno de la Diputación porque no hay detrás un compromiso de pago", ha recalcado.

Parra ha puntualizado que no se pide que "paguen inmediatamente", pero sí que "hay que buscar fórmulas para solventar la problemática que se puede generar si tras estos diez días no le ponen solución a este tema".

"Tienen la opción de convocar plenos extraordinarios, de hecho ya han hecho dos en este mes, para adoptar el acuerdo preceptivo y nosotros lo aceptaríamos simplemente con que firmen el convenio de recaudación, además del de tratamiento", ha manifestado.

CALLADA

Ante esta importante cuestión para la capital, Parra ha incidido en que se ha "intentado poner soluciones sobre la mesa, pero la respuesta ha sido la callada y no darse cuenta de que el Ayuntamiento de Jaén se desmorona". Al hilo, ha declarado que "es un problema generado por el Consistorio, que nadie desea porque va a afectar a vecinos y a las empresas que llevan este tratamiento bajo el paraguas del Ayuntamiento de Jaén".

"Quedan diez días para adoptar un acuerdo, han tenido tiempo para que lo vean sus servicios jurídicos, está en su poder desde junio, pero no han hecho nada ante un problema que ni los vecinos ni Jaén se merecen y ante el que esperamos que reaccionen porque llevamos más de un año detrás del Ayuntamiento contándole el problema", ha concluido.