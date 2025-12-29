La Diputación de Jaén exige a la Junta que regule la instalación de plantas de biogás y biometano

Foto del último pleno del año en la Diputación de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía que desarrolle una normativa específica para la instalación de plantas de biogás y biometano, donde primen criterios de interés general y social en su ubicación.

La moción aprobada por el PSOE, y votada en contra por el PP, también solicita a la Junta que establezca una distancia mínima respecto a los cascos urbanos y que suspenda las tramitaciones que hay en marcha mientras no exista esa distancia mínima de seguridad y un informe de evaluación de impacto en la salud.

Igualmente, se pide la publicación del mapa completo de estas plantas en Andalucía y que se agilicen los trámites para los ayuntamientos que están modificando su planeamiento urbanístico.

En su intervención, la diputada socialista Isabel Uceda ha acusado al PP de "ponerse de lado de Moreno Bonilla y en contra de la provincia de Jaén".

Ha recordado que hace un año el presidente de la Junta anunció que iba a convertir a Jaén "en el capital española del biogás" pero a día de hoy la provincia "es un polvorín", con 23 proyectos tramitándose y "una gran alarma social en los municipios, con vecinos enfrentados entre sí y poniendo en el punto de mira a alcaldes y alcaldesas, como si de ellos dependieran estos proyectos".

Por otro lado, el PSOE ha logrado sacar adelante con su mayoría una moción --votada en contra por el PP--, en la que reivindica el cumplimiento inmediato de los compromisos que la Junta ha hecho con la provincia de Jaén mediante la ejecución de todas las infraestructuras prometidas que no se han materializado tras casi siete años de gobierno de Juanma Moreno.

El diputado socialista Javier Perales ha explicado en su intervención que el objetivo de esta moción es "exigir igualdad, equidad, un trato digno, un compromiso real y una justicia territorial para la provincia de Jaén".

"Lo que el PSOE denuncia es la desigualdad flagrante de lo que recibe Jaén respecto al resto de provincias, el COLCE de Córdoba 115 millones de la Junta frente a los cero euros del CetedeX", ha dicho Perales.

Sobre las mociones presentadas por el PP, el PSOE ha indicado que el recorte de la PAC "nace de una propuesta del PP, de la derecha europea" y por tanto ha incidido en que pararla "es tan sencillo como que el PP le diga a sus compañeros en Europea que la retiren".

El diputado provincial Javier Perales ha lamentado que el PP "intente engañar a los agricultores y ganaderos" con la moción que ha presentado en Diputación y ha defendido que el Gobierno de España y el ministro Luis Planas "ya se manifestaron en contra de esta propuesta de la PAC hace siete meses".

En cualquier caso, el PSOE ha votado a favor de la moción y ha vuelto a pedir al PP que "retire esa propuesta lesiva contra los intereses del olivar y de la provincia de Jaén", aunque "por desgracia, sus compañeros del PP en Europa votan más con la ultraderecha que con sus propios compañeros".

Por último, y en relación con otra moción del PP, el diputado socialista Luis Miguel Carmona ha exigido al PP que "dejen de mentir y seguir retorciendo y tergiversando" en los temas referentes a las cuotas de autónomos para sus intereses y "seguir siendo complacientes y condescendientes con Moreno Bonilla y la Junta de Andalucía, yendo en contra de los intereses de la provincia de Jaén".

El socialista le ha aclarado al grupo popular que "la reforma del sistema de cotización de los autónomos, es fruto del consenso y participación llevado a cabo en 2022 por todos los agentes sociales, económicos, la patronal, los empresarios y por supuesto el Gobierno de España". Además, ha dicho Carmona, se acordó que fuera implantada desde el año 2022 para dar certidumbre a las empresas hasta el año 2032".