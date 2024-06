Diputación de Jaén valora la gestión para dar "las mejores condiciones" a las residencias y afea al PP "desconocimiento"

JAÉN, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Francisca Medina, ha defendido la gestión que viene realizando para dotar "de las mejores condiciones" a las residencias Santa Teresa y López Barneo, al tiempo que ha lamentado el "total desconocimiento" que el PP tiene "de la situación" de los centros "y también de las diferentes normativas".

Así lo ha indicado este viernes a Europa Press después de que desde el PP se haya denunciado "múltiples problemas" en ambas residencias ubicadas en la capital y gestionadas por la Administración provincial tras los cambios implantados.

La también diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud ha recordado que "ya en el año 2022, en el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se recoge precisamente el enfoque de la atención centrada en la persona".

"Y lo que es más importante, se insta en ese acuerdo, en ese Consejo Territorial, a las comunidades autónomas a que actualicen sus normativas, cosa que al día de hoy todavía no ha ocurrido. Estamos hablando, por tanto, de un absoluto desconocimiento de las normativas y, más importante aún, de ir en contra de los nuevos modelos de atención centrada en la persona y de los cuidados de larga duración para la residencia", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que se trata "de un nuevo modelo residencial, concretamente con una capacidad máxima de 90 personas, que se tiene que organizar en unidades de convivencia, de no más de 15 personas", para lo que la Diputación jiennense viene trabajando desde 2021.

"Estamos intentando que nuestros residentes se encuentren en esas residencias como en su propia casa, que es de lo que se trata", ha asegurado Medina. En este punto, ha afeado al PP que use la palabra "internos para referirse a las personas que viven en la residencia", lo que "evidencia el absoluto desconocimiento" de la labor de estos centros y "una falta de sensibilidad y de respeto hacia las personas que viven" en ellos.

PLAZAS

Frente a ello, ha hecho hincapié en que en el cuidado de las personas residentes "deben de primar, sin duda ninguna, la atención personalizada, el respeto a su intimidad, a su autonomía y la disposición de espacios que favorezcan esa intervención".

Ese modelo ha llevado a reducir "las plazas libres" propias de la Diputación, si bien se mantiene "exactamente el mismo número de plazas de concierto" que había con la Junta de Andalucía. En el caso de la residencia de personas mayores Santa Teresa, se ha pasado de 141 a 100 y en el de la López Barneo, dedicada a personas con discapacidad física y discapacidad psíquica, se ha pasado de 105 a 97 y de 30 a 25, respectivamente.

"Esta reducción de la capacidad, se traduce evidentemente en ese aumento que venimos persiguiendo de habitaciones individuales. En el caso de Santa Teresa vamos a llegar casi al 70 por ciento y en el caso de la residencia López Barneo también vamos a llegar a prácticamente el 50 por ciento", ha resaltado.

INSPECCIONES E INVERSIÓN

Por otra parte, Medina ha recordado que los centros residenciales "están sujetos a inspecciones como mínimo una vez al año" y la última vez que se registraron por parte de la Junta de Andalucía "fue el 18 y el 19 de junio, es decir, hace cuatro días".

"Por tanto, no se pueden realizar afirmaciones como que el edificio estructuralmente no está habilitado para el servicio que se presta o que no se ha invertido nada para mejorarla en estos últimos años, cuando las inspecciones están acreditando todo lo contrario", ha recalcado, no sin añadir que ambas residencias tienen también "acreditaciones de calidad expedidas también por la Junta".

Junto a ello, ha puesto de relieve las inversiones realizadas por la Diputación en estos centros, con "más de 1,2 millones" entre 2019 y 2023, mientras que "en este año 2024 la inversión es prevista con un gran esfuerzo" es de "más de 1,5 millones".

PERSONAL

La vicepresidenta primera, además, se ha detenido en el capítulo del personal y ha precisado que se "duplica la ratio de personal de cuidado y enfermería comparada con la ratio que exige la normativa de la Junta de Andalucía". Igualmente, ha destacado que "algo más del 90 por ciento de las profesionales y los profesionales son personal estructural funcionarial".

Así las cosas y siendo consciente de que "todo es mejorable", ha pedido al PP "un respeto total y absoluto" a los residentes, los profesionales y al modelo que se está implantando y que no significa más que tener a los residentes "como si estuvieran en su casa.

"Defendiendo y dándoles toda esa autonomía que necesitan y todos los cuidados que necesitan, con la sensibilidad y con todos los medios a nuestro alcance para que, efectivamente, nuestros residentes se encuentren en las mejores condiciones", ha dicho Medina, quien ha apuntado también el trabajo para que los empleados "estén también en esas mejores condiciones".