Diputación Permanente del Parlamento convalida decretos sobre función pública y licencias de caza y pesca

Archivo - Detalle de la caña de pescar de un hombre - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz --que se encuentra disuelto por la convocatoria de elecciones autonómicas el 17 de mayo-- ha convalidado este jueves sendos decretos-leyes relativos a función pública y licencias de caza y pesca.

La Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la Cámara en periodos vacacionales o, como ocurre en este caso, cuando el Parlamento ha sido disuelto o ha expirado el mandato parlamentario, y hasta tanto se constituya el nuevo-- se ha reunido a partir de las 12,00 horas para abordar el debate de convalidación de estos dos decretos.

Se trata concretamente del Decreto-ley 2/2026, de 11 de marzo, por el que se aprueban medidas administrativas y fiscales urgentes para la implantación de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y para el fomento de la actividad cinegética en Andalucía. Ha sido presentado en la Diputación Permanente por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y ha contado con los votos a favor de los grupos de PP-A, PSOE-A y Vox, mientras que Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra.

Este decreto adapta la legislación autonómica para hacer posible la aplicación del convenio recientemente suscrito entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras nueve comunidades autónomas, que establece un sistema común de licencias válido en diez regiones, lo que permitirá que una única licencia habilite a su titular para practicar la caza en todas sus modalidades y la pesca fluvial en las comunidades autónomas adheridas al acuerdo, sin necesidad de realizar trámites adicionales en cada una.

Por otro lado, se ha convalidado el Decreto-ley 3/2026, de 11 de marzo, por el que se modifica la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, y otras normas en materia de empleo público, para garantizar el refuerzo de los servicios públicos esenciales tras los fenómenos meteorológicos acaecidos en Andalucía. Ha contado con los votos a favor de los grupos de PP-A y Vox, mientras que el PSOE-A se ha abstenido y Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra.

Este decreto, que ha sido presentado en la Diputación Permanente por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que modifica la Ley andaluza de la Función Pública busca "agilizar" los mecanismos previstos en dicha normativa "para poder disponer de los recursos humanos necesarios para gestionar, con la mayor celeridad y garantías jurídicas, las medidas de recuperación puestas en marcha por la Junta tras la emergencia provocada por el tren de borrascas que ha sufrido Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026", según informó el Consejo de Gobierno tras su aprobación el pasado 11 de marzo.

El Estatuto de Autonomía andaluz determina que los decretos-leyes aprobados por el Consejo de Gobierno "quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad".

Los debates de convalidación de estos decretos estaban incluidos en la sesión plenaria prevista para este miércoles 25 de marzo y jueves 26, si bien el martes se produjo la disolución del Parlamento tras el anuncio que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hizo el lunes de la convocatoria de elecciones el 17 de mayo.