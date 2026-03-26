Publicado 26/03/2026 16:54

La residencia para personas con discapacidad Fundomar La Palmera contará con seis unidades de convivencia

Centro residencial para personas con discapacidad Fundomar La Palmera de la Fundación Doña María
Centro residencial para personas con discapacidad Fundomar La Palmera de la Fundación Doña María - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro residencial para personas con discapacidad Fundomar La Palmera de la Fundación Doña María, entidad sevillana con 25 años de trayectoria en la atención a personas mayores, ha ampliado su ámbito de actuación con una nueva línea centrada en la atención al daño cerebral y la discapacidad.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que ha realizado una visita en la que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la delegada territorial de Inclusión Social en la provincia, María Luisa Cava; el delegado el Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, y el presidente del Patronato de Fundación Doña María, José Vázquez.

El centro residencial contará con un total de 50 plazas y estará adaptado al nuevo modelo de atención centrado en la persona. Estará organizado en seis unidades de convivencia y dispondrá de 30 habitaciones individuales y 10 dobles.

El centro se ubica en un eje sociosanitario, próximo a infraestructuras de referencia como el Hospital Virgen del Rocío, el Hospital Quirón Sagrado Corazón y el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos.

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