La residencia para personas con discapacidad Fundomar La Palmera contará con seis unidades de convivencia

Centro residencial para personas con discapacidad Fundomar La Palmera de la Fundación Doña María - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro residencial para personas con discapacidad Fundomar La Palmera de la Fundación Doña María, entidad sevillana con 25 años de trayectoria en la atención a personas mayores, ha ampliado su ámbito de actuación con una nueva línea centrada en la atención al daño cerebral y la discapacidad.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que ha realizado una visita en la que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la delegada territorial de Inclusión Social en la provincia, María Luisa Cava; el delegado el Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, y el presidente del Patronato de Fundación Doña María, José Vázquez.

El centro residencial contará con un total de 50 plazas y estará adaptado al nuevo modelo de atención centrado en la persona. Estará organizado en seis unidades de convivencia y dispondrá de 30 habitaciones individuales y 10 dobles.

El centro se ubica en un eje sociosanitario, próximo a infraestructuras de referencia como el Hospital Virgen del Rocío, el Hospital Quirón Sagrado Corazón y el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos.