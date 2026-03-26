Sánchez nombra a Carlos Cuerpo vicepresidente primero y Arcadi España nuevo ministro de Hacienda

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa , Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero.