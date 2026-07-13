La Diputación sitúa al Geoparque de Granada como referente de sostenibilidad en la misión en Corea del Sur

Visita al Geoparque de Corea del Sur. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada se encuentra participando en la misión institucional y comercial directa a Corea del Sur que se está desarrollando durante esta semana.

Este viaje estratégico se articula en torno a dos ejes esenciales para el desarrollo de la provincia, como son el posicionamiento del territorio granadino como un referente empresarial y de innovación tecnológica internacional, y la promoción exterior de las empresas agroalimentarias locales.

El Geoparque de Granada se ha convertido en protagonista de la misión institucional situando la sostenibilidad, la gestión de los recursos patrimoniales y la proyección internacional de su espacio protegido de la Unesco como el eje vertebrador de las reuniones clave de trabajo programadas.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha destacado que "situar a nuestro Geoparque en espacios de referencia internacional y mantener encuentros directos al más alto nivel en Corea del Sur nos permite conocer experiencias de éxito, afianzar acuerdos de conservación y abrir valiosas oportunidades de cooperación técnica y económica que repercutirán directamente en el desarrollo sostenible de la provincia".

La agenda institucional se centra estratégicamente en el ámbito de la sostenibilidad y el desarrollo inteligente mediante una reunión de trabajo clave con representantes del municipio de Jeonju, concretamente con su Centro de Apoyo para la Neutralidad en el Carbono (Carbon Neutrality Support Center).

Jeonju forma parte de la red internacional Human Smart Living Lab International Network, establecida por la Diputación de Granada junto a los municipios de Coímbra (Portugal), Adelaida (Australia) y Christchurch (Nueva Zelanda) bajo el amparo del programa de cooperación urbana y regional internacional de la Unión Europea (IURC).

Esta alianza intercontinental tiene como prioridad el intercambio de experiencias mutuas para robustecer la implicación de la sociedad en las políticas públicas.

En el caso específico de Granada, este encuentro sirve para avanzar en el diseño e implementación de una experiencia piloto innovadora de participación ciudadana orientada a la sostenibilidad que se testará y ejecutará directamente en el territorio del Geoparque de Granada.

HERMANAMIENTO

Dando continuidad lógica a esta estrategia ambiental, la agenda incluye la cooperación internacional entre espacios protegidos de la Unesco.

Por este motivo, los representantes de la Diputación se han desplazado al Geoparque Mundial de la Unesco de Mudeungsan, ubicado en el municipio de Gwangju.

Ambos territorios comparten un estrecho y consolidado acuerdo oficial de hermanamiento formalizado en el marco de la Red Mundial de Geoparques.

El objetivo de este encuentro presencial en Corea es materializar de forma activa dicha alianza y definir programas reales de transferencia de conocimiento (know-how).

Entre las líneas de acción prioritarias destacan el análisis de estrategias de conservación ambiental, la digitalización de espacios naturales y, de manera muy especial, el diseño de planes conjuntos para la atracción recíproca de turismo ecológico y científico internacional hacia la provincia de Granada.

A través de esta intensa agenda -coorganizada junto al Ayuntamiento de Granada y la Cámara de Comercio- la Diputación persigue hitos como conectar el ecosistema tecnológico local con entornos de desarrollo inteligente en Asia, promocionar la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 2031 y captar el interés de productoras de K-dramas para posicionar a la provincia como un plató de rodaje internacional de primer nivel.

En la organización y coordinación técnica de esta delegación participa de manera fundamental Granada Global (Granada Official Foreign Investment, Global Economy & Business Development Agency), la agencia oficial de inversión extranjera, economía global y desarrollo empresarial de Granada.

Su propósito central dentro de esta estrategia es proyectar el potencial de la provincia en el exterior y posicionar el territorio como un destino estratégico, competitivo y rentable para la atracción de inversión extranjera directa, sirviendo además como Hub de entrada preferente para operaciones industriales y comerciales en la Unión Europea.