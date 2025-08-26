La diputada de Economía acusa al PSOE de Granada de intentar confundir: "Las cuentas ya estaban publicadas en junio"

Archivo - El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, con la diputada provincial de Economía, Ana Molina, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Economía de Granada, Ana Molina, ha asegurado que las cuentas de las de la Diputación ya estaban publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado mes de junio, a la vez que ha acusado al PSOE de "intentar confundir a la opinión pública".

En este sentido se ha pronunciado la representante de la Diputación granadina este martes a raíz de las declaraciones del diputado socialista en la oposición, Paco Cuenca, que este martes ha dicho que el gobierno de la institución provincial "no ha presentado las cuentas económicas correspondientes al ejercicio 2023".

"Como diputada de Economía, quiero aclarar que la Diputación de Granada ya entregó el pasado 29 de julio las cuentas consolidadas de la institución al Tribunal de Cuentas, y es más, desde el 13 de junio estaban publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia", ha asegurado Ana Molina en una nota de audio difundida a medios.

La titular provincial de Economía ha dicho "lamentar profundamente que la oposición a sabiendas intente ahora confundir a la opinión pública". Y ha invitado a los diputados del Partido Socialista, y en concreto a Paco Cuenca, "que ya que trabaja y cobra de la Diputación como responsable público", a que que lea el Boletín Oficial de la Provincia, "donde hubiera comprobado que las cuentas ya estaban publicadas en el mes de junio".