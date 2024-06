La Dirección General de la RTVA niega "veto o manipulación" en el reportaje de Felipe VI

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Canal Sur respalda la decisión de la Dirección de los Servicios Informativos de no emitir un reportaje sobre la figura de Felipe VI en el programa 'Los Reporteros', que forma parte de la parrilla televisiva del ente público, y niega en este sentido "cualquier veto o manipulación" ante "las manifestaciones y comunicados que cuestiona la decisión adoptada".

Según ha señalado en un comunicado, el reportaje entregado no cumplía "con el principio periodístico de actualidad, no abordaba los asuntos principales que han marcado el reinado de Felipe VI y se centra casi en exclusividad en los motivos de la abdicación de Juan Carlos I, que no eran el motivo del encargo ni la efeméride que sí abordaron todos los medios de comunicación nacionales".

De hecho, inciden desde la Dirección General del ente en que "ningún medio de comunicación de España, impreso, digital televisión o radio, abordaba en sus reportajes un monográfico sobre la abdicación del rey emérito, pues todos coinciden en que lo que había que analizar son los diez años de reinado".

Han indicado, además, que esta decisión está amparada en el artículo 10.1 del Estatuto Profesional, "que establece que la Dirección de Informativos dirige, organiza y coordina el contenido de los programas informativos".

En uso de esas atribuciones "se adoptó la decisión debido a que el trabajo pasaba de soslayo sobre los principales hechos registrados durante los diez años de reinado de Felipe VI", pese a que la propuesta efectuada el 21 de mayo a la directora de 'Los Reporteros' consistía en que se llevara a cabo "un balance" al cumplirse una década de la llegada al trono de Felipe VI, según la Dirección General de RTVA.

Entre estos hechos "no desarrollados en el guion" sobre el reinado de Felipe VI, señalan la asistencia a una manifestación antiterrorista por primera vez de un jefe del Estado (agosto de 2017), el discurso televisivo tras el referéndum ilegal del 1-O (octubre de 2017), o las medidas "en favor de la regeneración y transparencia impulsadas por la Casa del Rey", criticando en este punto que el reportaje alude a la retirada de la asignación económica anual a Juan Carlos I y a la realización de una auditoría externa a las cuentas y la publicación de un código ético para todo el personal de la Casa, pero no detalla otras medidas "como el hecho de que el actual monarca renunciara a la herencia que le corresponda de su padre en su día o a la publicación de su patrimonio personal".