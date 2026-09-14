Dirigentes políticos andaluces expresan sus condolencias por el asesinato de una estudiante de la UGR en México

1116792.1.260.149.20260914115204 El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un momento de su intervención con motivo del inicio de curso universitario en Granada. Septiembre 2026. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, entre otros dirigentes políticos andaluces, han coincidido este lunes en publicar mensajes de condolencia por la muerte de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR) Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada a puñaladas en el municipio de Cuautla (México) cuando hacía una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Así, el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha declarado desde su cuenta en la red social 'X' "sobrecogido con esta terrible noticia", y ha trasladado sus "condolencias" y "cariño a la familia de la joven universitaria asesinada".

"El Gobierno andaluz se suma al profundo dolor de sus seres queridos y está a su disposición para prestar todo el apoyo y la asistencia necesaria", ha añadido el presidente de la Junta en su comentario.

En la misma línea se ha pronunciado también la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía mediante un comunicado en el que subraya que ha ofrecido "todo el apoyo y asistencia necesarios" a la familia de dicha estudiante asesinada en México.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, también ha expresado su "sincero pésame a la familia y compañeros de la estudiante de la Universidad de Granada que ha sido asesinada en México". "Estamos muy pendientes de la investigación y en contacto con el organismo consular para conocer lo ocurrido", ha añadido en un mensaje en su cuenta en 'X'.

En la misma red social ha publicado otro mensaje sobre este suceso la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en el que ha escrito que "no existen palabras para expresar el dolor y la conmoción que siento tras conocer el asesinato de esta estudiante de Erasmus de la Universidad de Granada".

La líder socialista ha trasladado públicamente su "más sincero pésame a la familia, a sus amigos y a la comunidad universitaria en estos duros momentos", y ha subrayado que Claudia, la estudiante asesinada, "tenía 21 años y estaba viviendo una experiencia que debía ser de aprendizaje, libertad y futuro". "Sin embargo, la violencia contra las mujeres no conoce fronteras. Seguiremos combatiéndola hasta erradicar los crímenes machistas", ha apuntado María Jesús Montero en el mismo comentario.