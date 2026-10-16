Domínguez (PP) llama a abrir el 29-N un "tiempo nuevo" para Jaén para avanzar en "infraestructuras estratégicas"

Imagen del presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, en una reunión con el PP de Villacarrillo. - PP DE JAÉN

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha mantenido este viernes una reunión con el PP de Villacarrillo, con su presidente local y alcalde, Francisco Miralles, al frente, para reforzar la estructura local y movilizar a afiliados Y simpatizantes de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Durante el encuentro, en el que también ha participado la secretaria general del PP de Jaén y coordinadora de campaña, Elena González, Domínguez ha defendido "la necesidad de abrir una nueva etapa política que permita a la provincia avanzar en infraestructuras, servicios públicos y oportunidades de futuro".

"Los jiennenses tienen que decidir si quieren seguir con la parálisis y las promesas incumplidas o apostar por un cambio que devuelva a España la confianza, la seguridad y las expectativas de prosperidad", ha señalado según ha recogido la formación en una nota.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la necesidad en Jaén de un tren "digno" y la A-32, una infraestructura "fundamental" para el desarrollo de la comarca y de toda la provincia que "no solo está paralizada, sino sobre la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha levantado la sombra de la sospecha de presunta corrupción". "En ocho años, no ha ejecutado ni un solo kilómetro que no estuviera ya comprometido por el Gobierno de Mariano Rajoy", ha recriminado el dirigente 'popular'.

El 'popular' ha insistido en que el PP va a trabajar desde cada municipio para trasladar el proyecto de Alberto Núñez Feijóo de "orden, seguridad y prosperidad" y que el modelo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que tan bien le está sentando a los jiennenses llegue al Gobierno de España".

Domínguez ha subrayado que se están ultimando las listas al Congreso de los Diputados y al Senado. "Lo que puedo asegurar ya es que la lista del PP de Jaén no tendrá la mano derecha de ningún presunto corrupto", ha señalado, en referencia a la inclusión en las listas del PSOE de Jaén de Juanfran Serrano, "mano derecha de Santos Cerdán, creo que harían bien los jiennenses en tener esto en cuenta", anunciado primero como número 1 al Congreso y movido después al 2.

"Si lo han hecho para esconderlo creo que el nombre es igual de legible y los jiennenses no somos tontos", ha recalcado. Por último, el presidente provincial ha anunciado que Francisco Miralles es el elegido para ser diputado del Grupo Popular por el partido judicial de Villacarrillo en la próxima legislatura, tras las elecciones de mayo de 2027, si así lo deciden los jiennenses con sus votos.

Por su parte, Francisco Miralles ha destacado la importancia de la cita electoral para que Jaén pueda recuperar el impulso y avanzar hacia un futuro con más oportunidades y ha agradecido la confianza a Domínguez para poder ser diputado provincial. "Por responsabilidad y compromiso quiero seguir trabajando por mi pueblo y mi comarca", ha concluido.