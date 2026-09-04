Dos hospitalizados en Granada tras estrellar un coche de gran cilindrada uando eran perseguidos por la Policía

Dotación policial. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas están hospitalizadas en Granada tras estrellar un coche de gran cilindrada cuando eran perseguidos a distancia por la Policía Nacional por realizar maniobras sospechosas. El accidente se ha producido en la madrugada de este viernes en la salida del polígono industrial Asegra desde la GR-30, en el término municipal de Peligros (Granada).

Así lo han señalado fuentes policiales que confirman así la noticia adelantada por el diario 'Granada Hoy' en torno a este suceso en el Área Metropolitana de la capital granadina que ha ocurrido sobre las cinco de la madrugada.

La Policía explica que los hechos ocurrieron cuando una dotación policial Zeta venía de prestar un servicio en el barrio de Almanjáyar, en el distrito Norte de Granada capital, y se cruzó con un vehículo de gran cilindrada que comenzó a realizar maniobras sospechosas como un trompo.

Los agentes comprobaron que el vehículo carecía de seguro, por lo que comenzaron un seguimiento y le requirieron que parara. Sin embargo, el conductor del vehículo de gran cilindrada llegó a situarse a la misma altura del coche policial para posteriormente darse a la fuga a toda velocidad aprovechando su gran potencia.

El coche a la fuga se incorporó a la autovía GR-30 donde la patrulla Zeta de la Policía Nacional le seguía a distancia hasta que los perdió de vista. Sin embargo, más adelante, a la altura de la salida 6 al polígono Asegra, comprobaron que el vehículo, por motivos desconocidos, había sufrido un accidente y empezaba a arder.

Tanto los agentes de Policía como sanitarios y bomberos movilizados por la emergencia llegaron al lugar, donde el incendio en el vehículo fue extinguido, uno de los ocupantes del vehículo fue extraído y el otro ya se encontraba fuera del mismo.

Fuentes policiales han señalado a Europa Press que el conductor del coche de alta cilindrada, preguntado por la razón de su huída, afirmó que era porque no tenía carnet ni seguro. El grupo de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación del suceso.