Las dos últimas muestras temporales organizadas por el Cabildo en la Mezquita de Córdoba han recibido 187.979 visitantes

Archivo - La exposición 'El Hombre de la Sábana Santa. Revelaciones y misterios que permanecen', recibió 118.599 visitantes. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las dos últimas exposiciones temporales organizadas por el Cabildo Catedral de Córdoba en la Mezquita-Catedral han recibido un total de 187.979 visitantes, una cifra que "confirma la excelente acogida" de la programación cultural impulsada por la institución capitular y su capacidad para "acercar el patrimonio histórico, artístico y religioso a cordobeses y turistas".

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha expresado su satisfacción por la respuesta del público y ha destacado que "estos resultados son un estímulo para continuar desarrollando una programación cultural de calidad, capaz de acercar a la sociedad la extraordinaria riqueza histórica, artística y espiritual que atesora la Mezquita-Catedral".

Nieva ha subrayado también el deseo que "la Mezquita-Catedral siga siendo un espacio vivo, abierto a la sociedad y al conocimiento, en el que la conservación del patrimonio, la celebración religiosa y la actividad cultural formen parte de un mismo compromiso de servicio a Córdoba".

La exposición 'El Señor me dio. El legado de San Francisco en la Diócesis de Córdoba', celebrada entre el 17 de septiembre y el 25 de octubre, ha registrado 69.380 visitantes en tan solo 39 días, con una media de 1.779 personas diarias. Estos datos "reflejan el notable interés despertado por una muestra que ha permitido descubrir la profunda huella del franciscanismo en la historia, la religiosidad y el patrimonio artístico de Córdoba".

Organizada conjuntamente por el Cabildo Catedral y la Familia Franciscana de la Diócesis, y con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, la exposición ha servido como inicio de los actos conmemorativos del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís (1226-2026).

La muestra, instalada en las naves de la ampliación de Almanzor, ha reunido por primera vez una selección de pinturas, esculturas, piezas de orfebrería y otros elementos patrimoniales procedentes de conventos, iglesias y hermandades de la provincia.

Entre las entidades participantes han destacado las hermandades de la Paz y Esperanza, la Sangre y la Soledad, que han aportado piezas representativas de su patrimonio artístico y devocional. El recorrido ha permitido establecer un diálogo entre el legado histórico franciscano y sus manifestaciones contemporáneas, poniendo de relieve la vigencia de esta espiritualidad en la sociedad cordobesa.

En este sentido, ha señalado que "la apuesta del Cabildo por fomentar la cultura es plenamente compatible con el uso religioso de la Mezquita-Catedral. Ambas dimensiones conviven con absoluta naturalidad y contribuyen a enriquecer la vida del monumento, que mantiene su función como templo de culto y, al mismo tiempo, ofrece a cordobeses y visitantes nuevas oportunidades para conocer y disfrutar de nuestro patrimonio".

A estos resultados se suma el balance de la exposición 'El Hombre de la Sábana Santa: revelaciones y misterios que permanecen', que recibió 118.599 visitantes entre el 1 de junio y el 31 de agosto, con una media de 1.289 personas al día.

La cifra resulta especialmente significativa por haberse alcanzado durante los meses de verano, una época condicionada por las elevadas temperaturas de Córdoba. Agosto fue el mes de mayor afluencia, con 46.561 visitas, seguido de junio, con 37.604, y julio, con 34.434.

La exposición ofreció una aproximación histórica, científica y artística a uno de los grandes enigmas de la cristiandad, reuniendo los resultados de 25 años de investigaciones y estudios forenses. Entre sus principales atractivos destacaron las reconstrucciones anatómicas del escultor y catedrático Juan Manuel Miñarro, junto a los trabajos de la Fundación Aguilar Eslava y del Centro Español de Sindonología.

La iniciativa se desarrolló en dos sedes, la Mezquita-Catedral y la Iglesia del Juramento de San Rafael, y se completó con un ciclo de tres conferencias especializadas.