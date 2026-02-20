Trabajos en la carretera de Dúdar afectada por el temporal. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Dúdar (Granada) derribará la próxima semana el puente de Aguas Blancas dañado por el temporal una vez que culmine la ejecución del paso alternativo que se está realizando estos días para evitar que los vecinos que residen en este entorno queden incomunicados.

El alcalde de la localidad, Nicolás Raúl González, ha señalado a Europa Press que se trabajará sin descanso el fin de semana para culminar este acceso provisional el lunes a más tardar. El objetivo es demoler el puente al día siguiente, aunque todo dependerá de cómo avancen los trabajos.

El regidor relata que a raíz del temporal "de los dos puentes que estaban juntos se cayó uno y el otro está inestable pero sigue bien, firme, y es por donde está circulando la gente ahora" andando para acceder a la urbanización de Aguas Blancas.

Todo será demolido una vez que esté listo el paso alternativo. Se trata de una obra "gigantesca" y el regidor se congratula de que la Diputación "haya librado fondos" de emergencia para acometerla.

Concretamente, la institución provincial adjudicó la semana pasada la primera obra de emergencia para la reparación de la carretera GR-3201 a su paso por el municipio de Dúdar, a la altura del puente de Aguas Blancas, con una inversión total de 506.441 euros en este primer punto. El importe total de la actuación sobre la carretera al completo se estima en 1,7 millones de euros.

El regidor estima que las obras de construcción del nuevo puente se prolongarán durante unos cuatro meses, si bien el paso alternativo que ahora se construye resolverá las comunicaciones hasta entonces.

OBRAS DE EMERGENCIA

La Diputación de Granada se afana estos días en las obras de emergencia tras los destrozos que ha dejado el temporal en varias vías de la provincia, según ha detallado a Europa Press el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez.

Así, en la zona de Dúdar a La Peza hay tres puntos donde se están realizando tareas de reparación y limpieza, así como garantizando la seguridad de los tramos que se van abriendo.

En Beas de Guadix ya se está realizando la restitución de la plataforma de la carretera y han empezado a construir la escollera. Ahora la gente circula por un carril provisional paralelo a la carretera.

En Íllora-Montefrío (GR-3407) se están realizando tareas de conservación y en cuanto se estabilice el deslizamiento se comenzará a construir la escollera. Además, en el resto de zonas de conservación, la Diputación está realizando trabajos de limpieza y señalización, con un total de diez equipos trabajando.

La GR3201 por La Peza quedó abierta este pasado jueves. Respecto a la GR4105 de Purullena a Lugros, hay habilitado un carril provisional que se activó en las primeras 48 horas.

La crecida del río erosionó la carretera en tres partes que fue lo que hizo que se viniera abajo y al otro lado de la carretera se ha habilitado en paralelo un camino alternativo que es por donde se está circulando, según detalla a Europa Press el Diputado de Emergencias, Eduardo Martos.