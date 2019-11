El dueño del prostíbulo Don Angelo ve "normal" gastar casi 15.000 euros en una noche en su local

Actualizado 08/11/2019 21:03:19 CET

El propietario del prostíbulo Don Angelo, donde presuntamente se utilizaron tarjetas bancarias con fondos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), José Ruiz García, ha considerado este viernes "normal" que se produjeran gastos por unos 15.000 euros en una noche en su local, que ha definido como "bar de copas", a la par que ha reiterado en varias ocasiones que "no conoce" al ex director general de la Faffe Fernando Villén.

Ruiz García ha sido el primer compareciente de los ocho citados entre este jueves y este viernes que ha atendido las preguntas de los grupos parlamentarios en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz, que tiene encomendada esclarecer la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe desde su creación hasta la actualidad.

Básicamente, las preguntas que han planteado los grupos --salvo el PSOE-A, que ha rehusado plantear ninguna-- han girado en torno al presunto uso indebido por parte de Villén de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar, supuestamente, 14.737 euros en el prostíbulo del que Ruiz García era propietario, al que él mismo se ha referido como "un bar de copas".

El gasto de 14.737 euros efectuado en 15 pagos en una noche de marzo del 2010 en el 'Don Angelo' apareció recogido en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que también se apuntaba que posteriormente se efectuaron 15 anulaciones de cada uno de los pagos efectuados en el mencionado establecimiento, algo que ha confirmado en la comisión el dueño de local.

Además, Ruiz García ha explicado que el "chófer de Villén" fue quien acudió al local un día después de los hechos a pagar el mismo importe pero en efectivo, siendo su "encargada" quien atendió la operación y que, seguidamente, le comunicó que "lo de la tarjeta ha quedado resuelto".

También ha precisado que la encargada tenía "amistad" con Villén y que ese día a él solo le dijeron lo que había ocurrido "y punto". De hecho, ha dicho que él no recoge el dinero en metálico que llegaba al establecimiento, sino que era la encargada la responsable de hacer los ingresos pertinentes.

El dueño del club de alterne, que no ha entrado en muchos detalles a lo largo de su comparecencia, ha explicado que él no estaba en el local el día de los hechos descritos, que no se acuerda de cuánto costaban las copas, así como que no sabe si el referido cargo de casi 15.000 euros se efectuó en un pago único o varios.

A la pregunta que le ha planteado el diputado de Adelante Nacho Molina sobre si un cargo por dicho importe en una noche en su local es "normal, extraordinario o muy extraordinario", Ruiz García ha asegurado que es "normal", y, de hecho, ha remachado, posteriormente a preguntas similares de Vox, que "hay discotecas que cobran más de 14.000 euros por reservados, para que los clientes estén en privado".

Ha eludido contestar reiteradas preguntas de la diputada de Vox Ángela Mulas sobre si en su local se prestaban "servicios sexuales", y sobre si se ofrecían otros servicios en el mismo, ha dicho: "Que yo sepa, ninguno".

Tras defender a lo largo de su declaración, a la que ha acudido acompañado por un asesor, que ha dicho "la verdad total", Ruiz García ha afirmado desconocer si su local era frecuentado por funcionarios de la Junta de Andalucía o por políticos.

SIN PREGUNTAS DEL PSOE-A

La comparecencia de Ruiz García se ha retrasado unos 30 minutos de la hora fijada --18,30 horas-- dado que el compareciente ha pedido a la comisión que su imagen no se hiciera pública, solicitud que ha sido aceptada por el órgano, de forma que la misma se ha retransmitido por los medios habituales pero sin enfocar su rostro.

Ruiz García, que no ha querido hacer uso del primer turno de palabra del que goza por diez minutos, ha pedido que comenzaran directamente las preguntas de los parlamentarios, algo que se ha prolongado por un espacio aproximado de una hora, ya que los grupos no han agotado los 25 minutos de los que disponía cada uno en un primer turno y apenas han hecho uso de su segundo turno de cinco minutos.

Además, el Grupo Socialista ha sido el único que no ha formulado preguntas a José Ruiz y, a través de su diputado Rodrigo Sánchez Haro, ha expresado su "repulsa" hacia la "explotación sexual" y la "prostitución", concibiéndola como "la manifestación más cruel y violenta de la desigualdad y una de las principales formas de esclavitud contemporánea".

En esa línea, el portavoz socialista ha subrayado que su grupo "nunca va a compartir" que se puedan financiar esas actividades "con dinero público", y ha defendido que, "le pese a quien le pese, la denuncia de estos hechos la realizó el anterior Gobierno" andaluz del PSOE-A, que "fue quien puso a disposición de la justicia los indicios de estos hechos", tras lo que ha insistido en señalar que estas comparecencias "sólo buscan un uso electoralista de esta comisión".

Frente a ello, el PP-A, a través de su diputada Ana Vanessa García, ha acusado a los socialistas de tener "nulo interés por colaborar con esta comisión", y la parlamentaria de Vox Ángela Mulas ha achacado al PSOE-A el interés de "obstaculizar" esta comisión porque "no quiere que se esclarezca la corrupción de su gobierno de más de 37 años" en Andalucía.

Por su parte, la parlamentaria de Cs Teresa Pardo --que, al igual que los portavoces de PP-A, Adelante y Vox, ha agradecido a Ruiz su "colaboración" con la comisión-- ha querido dejar claro que esta comisión "tiene por objeto" únicamente dirimir "responsabilidades políticas", por lo que en su intervención no se iba a dirigir "contra la persona" que comparecía.

EL ÚNICO QUE RESPONDE PREGUNTAS

El dueño del 'Don Angelo' es el primero en comparecer en este órgano de investigación que ha respondido a preguntas de los grupos, después de que en esta misma jornada tres exconsejeros andaluces socialistas --Javier Carnero, José Sánchez Maldonado y Antonio Ramírez de Arellano-- acudieran a prestar declaración, si bien, tras denunciar la utilización electoralista de la misma en una breve intervención, decidieron abandonar la sala sin atender las preguntas de los grupos.

Lo mismo ocurrió este jueves cuando el expresidente de la Junta Manuel Chaves, también tras expresar unas consideraciones sobre su citación, decidió abandonar la comisión sin contestar preguntas. Fue el único de los cuatro programados para ese día que compareció en el órgano de investigación, dado que los expresidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz, y la ministra de Hacienda en funciones, otrora consejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, no acudieron a la cita.