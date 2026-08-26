Empresarios hacen un "llamamiento" a la "unidad, responsabilidad y sentido de Estado" en torno a la crisis en Ceuta

Enrique Colilles y Antonio Barranco, de izquierda a derecha de la imagen. - CESUR

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Empresarios del Sur de España (Cesur) han hecho este miércoles un "llamamiento" a la "unidad, responsabilidad y sentido de Estado" en torno a la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de manera irregular a finales de julio.

Como prueba del "compromiso visible" con Cesur con Ceuta y Melilla, la asociación ha informado del nombramiento de Antonio Barraco como delegado de Cesur en la ciudad autónoma de Ceuta y de Enrique Colille como delegado de Cesur en Málaga, "provincia que mantiene una excelente relación y comunicación con Melilla".

En una nota, Cesur ha pedido al Gobierno de España que "ejerza con determinación todas las competencias que le corresponden para garantizar la integridad de nuestras fronteras, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de la legalidad".

"La prolongación de esta situación afecta, además, al normal desarrollo de la actividad económica, al comercio, al turismo, a las empresas y a la imagen exterior de Ceuta. Una ciudad española no puede soportar prácticamente sola las consecuencias de una crisis fronteriza de esta magnitud", ha argumentado la organización.

Concluye Cesur que "cuando se restablezca plenamente la situación, corresponde al Gobierno de España y a las Cortes Generales analizar con profundidad lo ocurrido, esclarecer sus causas y evaluar todos los factores que hicieron posible esta crisis, incluido el funcionamiento de la cooperación fronteriza con Marruecos, adoptando las medidas diplomáticas, políticas y de seguridad necesarias para impedir que un episodio de estas características vuelva a repetirse".