Empresarios de Jaén piden que el compromiso con el Cetedex se traslade a todos los proyectos pendientes en la provincia

JAÉN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) ha solicitado a las administraciones que el compromiso que existe en torno al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) "se traslade a todos los proyectos pendientes en la provincia".

Así lo ha puesto de relieve el presidente de la organización, Bartolomé González, durante la asamblea general celebrada en la tarde de este miércoles con la participación de un centenar de miembros de los órganos de gobierno y una amplia representación institucional.

En su intervención, según ha informado la CEJ, ha señalado la necesidad de "alargar la vista para lograr una panorámica que ayude a dar pasos en la dirección del progreso colectivo y no caer en el cortoplacismo de la crítica".

Ha aludido, además, a la "decidida apuesta" de los sectores empresariales y territorios jiennenses por transformar el modelo productivo e impulsar la creación de empleo más estable y cualificado.

También ha defendido la "dimensión social" de la empresa, así como la legitimidad de sus demandas. "Cuando planteamos reivindicaciones, lo hacemos para ejecutar proyectos empresariales, pero son esos proyectos empresariales los que generan empleo y fijan la población a nuestros pueblos y ciudades", ha comentado.

En este sentido, el presidente de la patronal ha destacado el empuje del sector industrial de la provincia, así como la aportación que actualmente tiene sobre el empleo y el producto interior bruto (PIB) provincial.

González ha subrayado al respecto las oportunidades que el Cetedex tendrá sobre el sector industrial jiennense. "Más que una infraestructura, está en juego una estrategia que impulsará el cambio de nuestro modelo productivo", ha afirmado.

Junto a ello, ha reclamado "voluntad y acuerdo" a las diferentes administraciones para que el compromiso que existe en torno al referido centro que promueve el Ministerio de Defensa en la capital "se traslade a todos los proyectos pendientes en la provincia".

Por otra parte, se ha referido al momento actual "de incertidumbre internacional e inestabilidad nacional" y ha lamentado que las organizamos empresariales hayan tenido que "desempolvar reivindicaciones que ya creían superadas a favor de la libertad de empresa".

En la misma línea, ha mostrado su preocupación por las "malas expectativas" que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pueden suponer para impulsar la ejecución de proyectos actualmente en fase de estudio y redacción en la provincia de Jaén.

Finalmente, ha agradecido el apoyo y la confianza de los órganos de gobierno en el último año y ha valorado la labor del empresariado. "No hay un solo empresario o empresaria a los que represente esta Confederación de Empresarios de Jaén en los que no reconozca una actitud de esfuerzo, de reinvención constante y de inconformismo", ha dicho, no sin animar a seguir trabajando para "impulsar proyectos liderados por el talento y generar oportunidades" para los más jóvenes.

MEMORIA

Tras el informe ofrecido por González, se aprobó la memoria de actividades de 2023, presentada por el secretario general de la CEJ, Mario Azañón. Se trata de un documento de síntesis del trabajo llevado a cabo durante el último año, en el que destacan la puesta en marcha de nuevos programas de apoyo a las empresas centrados en la optimización de recursos y materias primas y en el impulso al emprendimiento en zonas rurales.

La ampliación de la base asociativa ha sido otro de los objetivos a los que la Confederación "dio cumplimiento" el año pasado con la incorporación de "importantes colectivos profesionales", como los colegios profesionales de Peritos, Psicología y Enfermería, y diversas empresas.