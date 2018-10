Empresarios turísticos lamentan que "no se hayan cumplido las expectativas este verano"

Actualizado 17/09/2018 13:15:30 CET

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha lamentado este lunes que "no se hayan cumplido las expectativas que se manejaban para este verano" respecto a la llegada de turistas a la comunidad, siempre teniendo en cuenta que "se compara con 2017, que fue un año fabuloso"

Así lo ha señalado el presidente del Consejo de Turismo de la CEA, Miguel Sánchez, en declaraciones a Europa Press, en las que ha detallado que los meses de julio y agosto "no se ha llegado a las cifras del año pasado" y septiembre "también va hacia abajo". "No esperábamos este bajón", ha subrayado Sánchez, quien ha apuntado que "no está siendo igual en toda Andalucía", pero que "el segmento de 'sol y playa' es el que más lo está notando".

Según ha destacado, las suaves temperaturas hasta bien entrado el verano afectaron al nivel de las reservas turísticas, junto a la recuperación de otros destinos del arco mediterráneo, como Túnez o Turquía.

"Este ha sido el principal motivo. Estos países cuentan con costos muy bajos y, en el caso de Turquía reciben ayudas impresionantes de sus gobiernos. De manera que en el precio de los paquetes no podemos competir", ha subrayado Sánchez, quien ha añadido el posible 'efecto llamada" tras volver a abrir estos destinos tras varios años cerrados por conflictos en la zona.

Diferenciando entre turistas nacionales o internacionales, Sánchez ha señalado que a principios de julio "se pararon las ventas" en el mercado nacional, pero "luego reaccionaron y más o menos ha estado bien". Por su parte, el mercado británico y el alemán han bajado en torno al siete y ocho por ciento. Respecto al mes de septiembre, estiman que la tendencia a la baja continuará.

De esta manera, ha asegurado que el sector empresarial "se conformaría" con igualar el nivel de ocupación y de facturación de 2017, en el que se consiguieron unas cifras "fabulosas".