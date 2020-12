Las empresas responsables son positivamente valoradas, según un estudio de un investigador de la Universidad Loyola

CÓRDOBA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universidad Loyola Andalucía y primer y único español ganador de la Competición Mundial sobre Responsabilidad Social Corporativa (CoBS), donde compitieron las mejores escuelas de negocios del mundo según Financial Times y The Economist, Javier Pérez Barea, ha publicado un estudio científico con el que concluye que "las empresas responsables son positivamente valoradas" por los consumidores.

Según la información facilitada a Europa Press por Pérez Barea, que también tiene en su haber el Executive MBA por IE Business School (Madrid), en dicho trabajo se analiza cómo perciben los consumidores las acciones de responsabilidad social y medioambiental de las empresas, a través de los productos ofrecidos por éstas.

La investigación ha sido publicada en la prestigiosa revista internacional 'Sustainability' e indexada en el 'Journal Citation Reports (JCR)' con un alto índice de factor de impacto, se titula 'Evaluating the perception of socially responsible consumers: The case of products derived from organic beef".

El equipo de investigación responsable del estudio, dirigido por el doctor Pérez Barea, ha estado formado por Ricardo Espantaleón, de la Universidad de Córdoba (UCO), y Péter Sédik, de la Slovak University of Agriculture en Nitra (Eslovaquia), que es una de las universidades referentes de Europa en materia de gestión económica y agricultura sostenible.

Pérez Barea, que es economista e ingeniero agrónomo, señala en su estudio que "la responsabilidad social de las empresas es percibida muy positivamente por los consumidores, e incluso justificamos y asumimos un posible incremento de precio en los productos que nos ofrezcan".

De hecho, "en ocasiones los productos derivados del desarrollo de determinadas prácticas de responsabilidad social pueden conllevar un incremento de precio" pues, "por ejemplo, evitar el uso de determinados compuestos químicos en cultivos o la crianza ecológica de algunas especies, pueden ser factores limitantes de la producción que justifique ese aumento de precio, y ello no es percibido negativamente por los consumidores, pues valoramos dichas acciones de responsabilidad".

Para la obtención de resultados y análisis de la amplia muestra empleada, se utilizó información primaria relativa a consumidores españoles, un modelo matemático y el software 'improCSR Global System' que cuantifica, tanto la responsabilidad social personal, como la de las empresas.