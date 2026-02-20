Encuentran a un ciclista fallecido en la carretera A-3200 en Torrecampo (Córdoba)

Lugar donde han hallado el cuerpo sin vida de un ciclista, en la carretera A-3200 en Torrecampo, en la provincia de Córdoba. - EMERGENCIAS 112

TORRECAMPO (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida de un ciclista ha sido hallado este viernes en la carretera A-3200 en Torrecampo, en la provincia de Córdoba, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Un particular ha alertado al Teléfono de Emergencias 112 a las 12,15 horas del hallazgo de un ciclista caído en la carretera, a la altura del kilómetro 48, en un cambio de rasante. Rápidamente, se ha avisado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Guardia Civil de Tráfico y a Conservación de Carreteras.

Una vez en el lugar, los operativos no han podido más que certificar el fallecimiento de un hombre, de 64 años de edad. Se desconocen las circunstancias en las que ha ocurrido el suceso.