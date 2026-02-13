Endesa destina a Andalucía 14,9 millones para reforzar la red ante fenómenos climáticos "extremos"

Técnicos de Endesa revisan la infraestructura eléctrica en una de las borrascas que ha azotado Andalucía en las últimas semanas. - ENDESA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La filial de redes de Endesa, e-distribución, despliega cada año un plan de inspección, mantenimiento y refuerzo de la red para hacer frente al incremento estacional del consumo y al impacto que los fenómenos climatológicos extremos tienen en la red eléctrica. El objetivo: minimizar el riesgo de incidencias y reducir al máximo el tiempo de reposición del suministro cuando estas se producen.

En toda España, Endesa ha incrementado este año en un 7,5% hasta los 35,5 millones de euros el presupuesto destinado al refuerzo y mantenimiento de la red de distribución dentro de la Campaña de Invierno. De esas inversiones, el 42% se han destinado a Andalucía con 14,9 millones de euros de inversión para reforzar la red ante fenómenos climatológicos "extremos", ha destacado la empresa en una nota de prensa.

Desde el pasado 27 de enero, el balance de daños ocasionados en los tendidos eléctricos de toda la comunidad ha sido de 53 árboles caídos sobre la red aérea, 252 conductores partidos por la fuerza del viento, 189 torres eléctricas dobladas, partidas o derribadas por la intensidad de los temporales y más de 170 elementos del tendido aéreo rotos o dañados significativamente tras golpearlos diversos objetos arrastrados por el viento.

En Andalucía, este año, e-distribución ha revisado más de 6.300 kilómetros de líneas de media y alta tensión y ha realizado más de 11.000 inspecciones en subestaciones y centros de distribución. Para estas inspecciones se utilizan drones y helicópteros, equipados con tecnología Lidar, que permite crear mapas en 3D de las redes y todo lo que las rodea. Este mapa tridimensional se utiliza también en las labores de tala y poda de la masa forestal cercana a las líneas aéreas, ya que permite comprobar si la distancia entre la vegetación y la línea es la adecuada.

En esta campaña de invierno se han realizado labores de tala y poda a lo largo de 8.200 kilómetros de líneas en Andalucía. Los fuertes vientos fuertes que acompañan las borrascas, como los más de 145 km/h registrados en 2023 en Andalucía durante la tormenta Bernard, o los registrados hace unos días por la borrasca Kristin en diferentes puntos de España, pueden derribar apoyos y tendidos eléctricos o provocar la caída de árboles y ramas sobre los cables, dejando a los clientes sin suministro. Por eso, la tala y poda selectiva es una labor "imprescindible" para prevenir el mayor número de incidencias posible.