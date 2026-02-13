Moreno insiste en la unidad para dar respuesta a los afectados por el temporal: "Ahora nos toca construir entre todos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene diurante la presentación de la publicación '100 mujeres referentes en la industria andaluza'. A 13 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este viernes en la unidad de las distintas administraciones para hacer frente a los cuantiosos daños causados por el fuerte temporal en Andalucía, porque ahora "nos toca construir entre todos".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en el acto de presentación de la publicación '100 mujeres referentes en la industria andaluza', en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Un temporal que ha azotado a Andalucía en enero y febrero y que ha generando "muchos problemas serios y muchos daños en nuestro sistema productivo", según el presidente.

Y ahora, según ha añadido, "nos va a tocar ahora construir, y espero que sea entre todos, no solamente desde el Gobierno andaluz", sino también desde del Ejecutivo central, la Unión Europea, las diputaciones y los ayuntamientos.