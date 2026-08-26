Endesa impulsa en Andalucía nuevas soluciones tecnológicas para reforzar la protección de la avifauna

Endesa prueba en Huelva y Cataluña nuevas soluciones tecnológicas para proteger a las aves en su red eléctrica - ENDESA

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa refuerza en Andalucía su "apuesta por la innovación tecnológica para hacer compatible el desarrollo de la red eléctrica con la protección de la biodiversidad". La compañía trabaja en el análisis de nuevas soluciones técnicas, nuevos materiales y diseños avanzados que permiten "reducir los potenciales riesgos de electrocución y colisión de aves en las infraestructuras eléctricas".

La estrategia de e-distribución para la protección de la avifauna combina la adaptación progresiva de la red ya existente y la incorporación, desde la fase de diseño, de medidas de protección en el despliegue de los nuevos kilómetros de red aérea. Nuevos materiales, campos electromagnéticos a muy baja frecuencia o el uso de dispositivos basados en tecnología láser inofensiva son algunas de las innovaciones que la filial de redes de Endesa está probando en distintos puntos de España, tanto en líneas aéreas como en subestaciones, según la información de la compañía en una nota.

Uno de los proyectos es la instalación gracias al desarrollo de nuevos materiales de crucetas aislantes en apoyos de líneas aéreas de media tensión. La cruceta es la estructura de la parte superior de la torre eléctrica, cuya función principal es separar, organizar y sostener los cables conductores de energía y los aisladores, garantizando las distancias de seguridad necesarias. El nuevo diseño, realizado con fibra de vidrio y resina de viniléster, materiales aislantes, protege a las aves del riesgo de electrocución, al tiempo que facilita las labores de mantenimiento de las redes eléctricas, lo que contribuye a la mejora de la calidad del suministro.

e-distribución ha iniciado su despliegue en zonas de alto valor ambiental de Andalucía, con actuaciones en espacios protegidos de la provincia de Huelva, como el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche; el Paraje Natural Marismas del Odiel y la vega del río Tinto a su paso por Lucena del Puerto, así como en los municipios granadinos de Motril, Salobreña y Baza. Se trata de áreas especialmente sensibles por la presencia de especies como el buitre negro, el milano real o el águila pescadora.

Otro de los proyectos impulsados por e-distribución en Andalucía se ha desarrollado en el entorno de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), donde la compañía ha completado un proyecto piloto pionero para la instalación de balizas anticolisión mediante drones de última generación. La actuación ha permitido colocar más de 1.000 balizas reflectantes a lo largo de 3,3 kilómetros de una línea eléctrica de media tensión que discurre entre los municipios de Fuente de Piedra y Sierra de Yeguas.

El objetivo de este sistema es incrementar la visibilidad de la infraestructura eléctrica para las aves y contribuir a reducir el riesgo de colisión en uno de los principales enclaves para las rutas migratorias y la conservación de la biodiversidad en Andalucía. El uso de drones permite realizar estos trabajos de forma más rápida, segura y eficiente, optimizando recursos, reduciendo la exposición de los trabajadores a riesgos eléctricos y manteniendo la continuidad del suministro durante la ejecución de las actuaciones. Tras los "buenos resultados obtenidos", esta metodología podrá extenderse a otros puntos de la red eléctrica situados en zonas de alta sensibilidad ambiental.

Paralelamente, la compañía desarrolla a nivel nacional nuevas líneas de innovación orientadas a minimizar la interacción de las aves con las infraestructuras eléctricas. Entre ellas figuran los dispositivos de protección basados en campos electromagnéticos a baja frecuencia y el uso de dispositivos con tecnología láser, concebidos para disuadir de forma segura la presencia de aves en apoyos y subestaciones y reducir así el potencial riesgo de contacto con elementos en tensión.

Además de estas iniciativas, e-distribución continúa aplicando a lo largo de la comunidad andaluza soluciones ya consolidadas para la protección de la avifauna, como los salvapájaros o balizas anticolisión que mejoran la visibilidad de los conductores eléctricos, así como catadióptricos en líneas de alta y media tensión. La elección de cada medida se realiza caso por caso, en función de las características de la infraestructura, del entorno y de las especies presentes en la zona, y atendiendo a las indicaciones de las administraciones competentes.

La protección de la avifauna no se limita a corregir apoyos existentes. e-distribución ha integrado criterios ambientales en el diseño de los nuevos trazados y apoyos, teniendo en cuenta la normativa, los corredores de vuelo y las zonas de mayor sensibilidad ambiental. Como ejemplo de ello, cabe destacar el uso de cable trenzado. Este tipo de cableado supone una reducción importante de la amplitud física de la línea, ya que las tres fases se mantienen unidas. Además de integrarse mejor en el entorno natural, este diseño constituye una eficaz medida anticolisión, ya que el cable, al ser más grueso, es más visible, lo que evita que se convierta en un riesgo para la avifauna.

La filial de distribución de Endesa trabaja de forma coordinada con la Junta de Andalucía y en colaboración con entidades conservacionistas para identificar las líneas y apoyos prioritarios, especialmente en territorios con mayor sensibilidad ambiental. Las actuaciones se ordenan siguiendo criterios técnicos de conservación de especies, lo que permite concentrar los esfuerzos allí donde pueden tener un mayor impacto positivo sobre la avifauna. Un marco regulatorio adecuado facilitará la aplicación de estas soluciones innovadoras en la red y contribuirá a reforzar la protección de la avifauna y la convivencia de la infraestructura eléctrica con el entorno natural.