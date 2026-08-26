Las empresas tecnológicas aumentan en Andalucía un 34,3% en cinco años, casi el doble que a nivel nacional

Imagen de Sevilla TechPark, el parque tecnológico de la capital hispalense situado en la lsla de la Cartuja. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza 14.661 empresas en el sector de alta y media-alta tecnología, en el que se encuadran sectores industriales y de servicios intensivos en tecnología, lo que supone 3.747 más que en 2018, un 34,3% de incremento, casi el doble del crecimiento observado a nivel nacional (17,75), según se desprende del informe sobre la evolución de la economía andaluza 2019-2025, elaborado por la Secretaría General de Economía de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que recoge datos de la Estadística de Indicadores de Alta Tecnología del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2024.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, este aumento se ha registrado en empresas dedicadas a actividades cinematográficas, de telecomunicaciones, actividades de investigación y desarrollo, y en los sectores manufactureros, en la industria química; la fabricación de material y equipo eléctrico, de maquinaria y equipo, de vehículos de motor, remolques y semirremolques; y de instrumentos y suministros médicos y odontológicos.

Al mismo tiempo, estos sectores industriales y de servicios intensivos en tecnología están incrementando sus aportaciones al mercado de trabajo en la comunidad. Así, en el año 2024 ocupaban a 172.600 andaluces, después de haber crecido desde el año 2018 un 38,1%, más del doble del crecimiento del empleo en el conjunto de la economía andaluza (14,2%). De este modo, estos segmentos ya representan el 5% del empleo total en Andalucía y se aproximan a lo que significan sectores tradicionales como la construcción (7%) y la agricultura (6,9%).

El informe señala que el número de empresas inscritas en la Seguridad Social con trabajadores a su cargo se ha situado al cierre de 2025 en 270.842 en la comunidad, un máximo histórico, superando en 3.993 empresas la cifra de cierre de 2018. Por ello, se han creado casi 4.000 empresas en la comunidad en estos últimos siete años, lo que supone un aumento del tejido empresarial del 1,5%, frente a tan solo un 0,2% de incremento en el conjunto de la economía española. De esta forma, el aumento del número de empresas en la región (+3.993 empresas en estos siete años), representa todo el aumento que se ha registrado en el conjunto de la economía española (+2.767 empresas).

Asimismo, la Consejería ha resaltado que los mayores crecimientos se han producido en las empresas de mayor tamaño relativo, aquellas que concentran un número igual o superior a los 250 trabajadores, que se han incrementado un 32,6%, por encima de la media en España (28,1%), contabilizándose 213 grandes empresas más en Andalucía en los últimos siete años.

Junto a ello también ha destacado el crecimiento de las medianas empresas (50 a 249 trabajadores), que han aumentado un 17,5% en la región durante este periodo, casi cinco puntos más que en el conjunto de la economía española (12,7%). Por ende, la economía andaluza, junto a la nacional, "avanza en uno de sus déficits estructurales, como es el reducido tamaño de sus empresas en comparación con los estándares europeos".

En relación con el gasto en I+D, ha crecido en Andalucía un 56,1% desde 2018 a 2024, a diferencia de lo observado en los seis años anteriores (2012 a 2018), en los que retrocedió ligeramente (-0,1%), lo que está permitiendo "una economía más innovadora y sostenible", según ha afirmado la Consejería.

De esta forma, el desembolso en investigación en porcentaje del PIB ha pasado del 0,91% en 2018 al 1,09% en 2024, mientras en los seis años anteriores había retrocedido (del 1,06% en 2012 al 0,91% en 2018). Por su parte, el gasto en innovación de las empresas andaluzas ha aumentado en los últimos seis años, un 47,6%, casi el doble de lo que lo ha hecho en España (26%).