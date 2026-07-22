Endesa refuerza sus redes en la zona Norte de Granada desde hace años ante la proliferación del cultivo de marihuana

Archivo - Imagen de archivo de unas obras de un centro de transformación de electricidad en la zona norte de Granada. - ENDESA - Archivo

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha señalado este miércoles que viene trabajando en planes de refuerzo de sus redes de distribución en Zona Norte desde hace más de cinco años "consciente de la saturación que sufren las instalaciones eléctricas en esta zona de Granada debido a la proliferación de plantaciones de marihuana".

Tras las últimas quejas de los vecinos y distintos partidos por los reiterados cortes de luz en este distrito, Endesa ha señalado que en los últimos cinco años ha invertido en esta zona cerca de 10 millones de euros, instalando nuevas redes de baja y media tensión y nuevos centros de transformación que hacen que la red esté sobredimensionada con cinco veces más potencia energética de la que necesitarían todos los habitantes de esta zona si tuvieran todos contrato.

Pero en este distrito el 56 por ciento de los suministros se encuentran en situación de fraude eléctrico, principalmente asociado a plantaciones de marihuana, con 74 edificios sin ningún contrato y 38 edificios con un único contrato en vigor, según los datos facilitados a Europa Press por la compañía.

Cada plantación de marihuana en una vivienda "demanda energía como 80 viviendas a la vez 24 horas sin interrupción", explica Endesa, lo que provoca que las redes se saturen y derive en cortes de suministro para todos los vecinos de la zona, con el correspondiente riesgo para la seguridad de las personas y las instalaciones.

OLA DE CALOR

Analizando la situación de Zona Norte en particular en estos días de la ola de calor, los técnicos de Endesa están viendo centros de transformación que se instalaron hace apenas un año, con potencia de 1.000 KVAs, es decir como para abastecer a 1.500 viviendas en barrios de menos de 100 viviendas, está saltando la sonda de temperatura porque el transformador está sobrecalentado debido a la carga.

Es decir, que en menos de un año, un transformador nuevo que se instaló para descargar la zona y que los vecinos con contrato de suministro en vigor no sufrieran las consecuencias del fraude masivo, está al límite de su capacidad.

Esta situación no se explica con un uso doméstico normal de la energía en verano, ya que ese transformador está capacitado para dar a 10 veces más viviendas de las que suministra actualmente, por lo que aunque todos los vecinos con contrato encendieran todos sus dispositivos eléctricos tendría capacidad de sobra para abastecerlos.

Los cambios extremos de temperatura, verano e invierno, son los periodos del año en los que más se registran estos problemas de suministro, ya que las plantaciones de marihuana tienen que combatir estas temperaturas y tiran todavía más de energía, lo que implica que los vecinos con contrato de suministro, que también necesitan un aumento de potencia, sufran las consecuencias.

NUEVAS INVERSIONES

Endesa sigue invirtiendo en la Zona Norte con un plan de actuación anunciado en el mes de abril de 1,3 millones de euros para seguir reforzando las redes de distribución con el despliegue de 2.800 metros de nueva red de media tensión y 600 metros de red de baja tensión.

A estas actuaciones se une este año la instalación de un nuevo centro de transformación en Zona Norte dotado de dos transformadores de 1.000 kVA cada uno, es decir, la potencia que se suele instalar en polígonos industriales y no en zonas urbanas.

Esta nueva infraestructura se une a las 19 que se han instalado en los últimos cuatro años en Granada, con capacidad para atender unas 29.000 viviendas en una zona en la que no hay crecimiento poblacional o nuevas viviendas en construcción.

Por último, Endesa afirma que seguirá instalando este año interruptores de última generación en estos centros de transformación, con el fin de poder actuar de forma remota ante cualquier incidencia reduciendo los tiempos de respuesta.

De hecho, está prevista la instalación de más de 12 de estos interruptores en 2026, de los cuales dos ya han sido instalados. En los últimos cuatro años se han colocado más de 25.

A estas actuaciones se une la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desmantelar los enganches ilegales que alimentan a estas plantaciones de marihuana, causa principal de los cortes de suministro que se registran en la zona.

En las últimas actuaciones llevadas a cabo en Zona Norte el pasado 20 de julio se detectaron 50 fraudes, en la realizada el 30 de junio 86 fraudes y 7 plantaciones, el 23 de junio hubo otra actuación con 18 fraudes detectados y 1 plantación de marihuana, mientras que el 16 de junio 10 fraudes y 3 plantaciones.

Desde Endesa explican que "esto es solo una muestra de la problemática real de la zona" donde la compañía afirma que seguirá actuando para que los clientes con contrato de suministro en vigor tengan acceso a la energía.