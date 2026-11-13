Endesa ultima su plan de refuerzo de las redes de la Zona Norte de Granada con más de 1,3 millones de inversión este año

Endesa ultima su plan de actuaciones de refuerzo de las redes de la Zona Norte de Granada con más de 1,3 millones de euros de inversión en 2026. La compañía dice que el 56% de los suministros de esta zona se encuentra en situación de fraude eléctrico. - ENDESA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes, e-distribución, ejecuta las últimas actuaciones del plan de refuerzo de la red de la Zona Norte de Granada para 2026, dotado con más de 1,3 millones de euros. Las actuaciones pretenden mitigar los efectos de la saturación de las redes causada por el fraude eléctrico asociado a plantaciones de marihuana y mejorar el servicio a los clientes con contrato en vigor. La compañía apunta que el 56% de los suministros en esta área de la capital se encuentra en situación de fraude eléctrico.

Así lo ha dado a conocer Endesa en un comunicado, en el que detalla que su técnicos están trabajando este último trimestre en las calles Periodista Aureliano del Castillo Beltrán y Santiago Lozano, donde sustituyen 300 metros de cableado subterráneo de media tensión. Una vez en servicio, el nuevo cableado, más eficiente y dotado de última tecnología, reforzará la red del entorno.

Además, antes de que termine el año, se prevé incorporar nuevos cuadros telecontrolados en los centros de distribución de Camino Yeseros y Casería del Cerro y se construirá un nuevo centro de distribución para optimizar la carga de la red en el entorno de Cartuja. Estas actuaciones completarán el referido plan dotado de más de 1,3 millones de euros.

La compañía señala que este plan pretende reforzar las redes de media y baja tensión, aumentar la capacidad de transformación y mejorar la resiliencia de las instalaciones. Así, en concreto, se han renovado varios tramos de media tensión en los entornos de Bermúdez de Pedraza, Rodrigo de Triana, Cartuja y Guardería, se han realizado mejoras en centros de transformación, incrementos de potencia e instalación y renovación de cuadros de baja tensión.

Asimismo, se han incorporado sistemas de telecontrol para responder de forma inmediata ante cualquier incidencia y reducir los tiempos de reposición del servicio. También se han realizado actuaciones específicas en Almanjáyar, Casería de Aguirre, Joaquín Corral Almagro, Plaza Francisco Javier Simonet, Pasaje Teba y Casería de Montijo, así como trabajos extraordinarios de recuperación y refuerzo de infraestructuras afectadas por actos vandálicos e incendios provocados.

CASI 10 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS EN CINCO AÑOS

Endesa desarrolla planes de refuerzo en la Zona Norte de la capital granadina desde hace más de cinco años para afrontar la saturación de las instalaciones por la proliferación de plantaciones de marihuana. En los últimos cinco años la compañía ha invertido cerca de diez millones de euros en nuevas redes de media y baja tensión y centros de transformación.

El nuevo centro previsto para este año se suma a los 19 instalados en Granada en los últimos cuatro años, con capacidad para atender unas 29.000 viviendas, en una zona sin crecimiento poblacional ni nuevas viviendas en construcción.

En ese periodo se han colocado también más de 25 interruptores de última generación que permiten controlar de forma remota las instalaciones, actuando de forma inmediata ante cualquier incidencia.

Estos refuerzos hacen que la red de la Zona Norte disponga de cinco veces la potencia que necesitarían sus habitantes si todos contaran con contrato de suministro, en un entorno donde, según señalan en el comunicado, el 56% de los suministros se encuentra en situación de fraude eléctrico, principalmente asociado a plantaciones de marihuana.

"Estas plantaciones son las causantes de los problemas en el suministro de los clientes con contrato en vigor, ya que una plantación de marihuana en una vivienda demanda tanta energía como 80 viviendas simultáneamente, durante las 24 horas del día. Este consumo satura las redes y provoca cortes de suministro que afectan a los vecinos, además de generar riesgos para la seguridad de las personas y las instalaciones", expone la compañía.

"Por eso Endesa sigue reforzando sus redes para paliar esta situación y colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desmantelar los enganches ilegales que alimentan estas plantaciones, principal causa de los cortes de suministro en la zona", concluyen.