Se enfrenta a 9 años de cárcel en Granada por una brutal paliza a un ciclista al que luego embistió

Imagen de archivo de unos guardias civiles. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de prisión para un hombre que será juzgado en la Audiencia de Granada acusado de propinar una brutal paliza a un ciclista al que luego embistió en el entorno del área metropolitana.

Los hechos se remontan a la madrugada del 5 de septiembre de 2020, en plena ola de covid-19, cuando la víctima circulaba con su bicicleta por la calle Real de Belicena y se le acercó el acusado junto a un grupo de individuos que no han podido ser identificados.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, comenzaron a agredirle mediante patadas, puñetazos, así como golpes con el sillín de la bici y también con el casco.

La víctima logró zafarse y huir del lugar con su bicicleta, pero el acusado le persiguió en su furgoneta hasta que le dio alcance en el Camino Viejo de Santa Fe.

Se bajó del vehículo y presuntamente comenzó a darle fuertes puñetazos en la cabeza y patadas por todo el cuerpo. El ciclista intentó huir de nuevo, pero le persiguió con el coche y le embistió, tras lo que volvió a salir de la furgoneta para seguir golpeándole. Luego cogió la bicicleta y la lanzó a un descampado, según el relato del Ministerio Fiscal.

La víctima sufrió contusiones por todo el cuerpo, traumatismo craneoencefálico y facial con especial gravedad en el ojo izquierdo, necesitando varios meses de recuperación.

El presunto agresor se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio que se ha señalado para septiembre por un delito de lesiones agravadas y otro delito leve de daños.

Se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de prisión, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima a menos de 300 metros durante 14 años y el pago de una indemnización de 57.000 euros por las secuelas que sufre el ciclista.