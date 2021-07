Enrique Santiago defiende a Garzón y replica a Sánchez que la "recomendación" de menos carne está en el plan España 2050

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha defendido este viernes al ministro de Consumo, Alberto Garzón, al hilo de la polémica generada por su recomendación sobre reducir el consumo de carne, y ha defendido que no cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "desautorizara" este jueves al también coordinador federal de IU, porque en el programa 'España 2050', "elaborado directamente por La Moncloa, figura esta misma recomendación".

Así lo ha subrayado el secretario de Estado para la Agenda 2030 en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, después de que Pedro Sánchez comentara en respuesta a las palabras de Alberto Garzón que, para él, un chuletón "al punto" era algo "imbatible".

Enrique Santiago ha argumentado que Garzón lo que ha querido trasladar es "que hay que llevar una vida lo más saludable posible y con un equilibrio". "Aquí nadie ha dicho que no se consuma carne", ha aclarado el secretario de Estado, quien aprovechando que estaba siendo entrevistado en Andalucía ha agregado que la Junta, en su página web, incluye "la misma recomendación de comer menos carne rojas, porque es una recomendación sensata" que "han pedido las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea", y "la FAO ha señalado que España es el país de la UE que más carne consume", según ha añadido.

El secretario de Estado también ha sostenido que "estamos defendiendo la ganadería familiar, las pequeñas y medianas explotaciones que dan un producto de calidad", y ha comentado que "quizá lo que tendremos que pensar es si es necesario que España importe tanta carne de Irlanda, de Brasil o de otros sitios, porque tenemos los supermercados inundados".

"A lo mejor tenemos que pensar eso y apostar más por la producción nacional y por modernizar y fortalecer" ésta, según ha abundado Enrique Santiago. "Eso es lo que estamos defendiendo", y, "a partir de ahí, quien lo quiera sacar de quicio, es su problema", ha apostillado.

Sobre las palabras del presidente del Gobierno, el secretario de Estado ha dicho que duda "mucho" de que "haya desautorizado" a Garzón, y, en su opinión, lo que ha manifestado Pedro Sánchez es "su criterio a favor de comer buenos filetes, cosa que yo comparto", ha apuntado Enrique Santiago antes de agregar que no ha oído al jefe del Ejecutivo "decir que sólo come buenos filetes, y que todos los días come buenos filetes".

En esa línea, el líder del PCE ha pedido que "no saquemos las cosas de quicio, y sigamos trabajando en lo que estamos trabajando, que es en mejorar la salud para aumentar las expectativas de vida de esta sociedad y que la vida sea más sana", ha resumido.

RELACIONES DE LOS SOCIOS DE GOBIERNO

Por otro lado, cuestionado por las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos como socios de gobierno, Enrique Santiago ha subrayado que la confluencia de Podemos e IU defiende "criterios distintos que el PSOE, que a veces parece que defiende intereses de sectores que creo que no les votan muchas veces", ha opinado antes de resaltar que desde Unidas Podemos defienden "los intereses de nuestro pueblo, de la gente más humilde que no ha sido debidamente representada en las instituciones".

Sobre las negociaciones que ambos socios mantienen en torno a la nueva Ley de Vivienda, Santiago ha expuesto que en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos "lo que se incluye es que tiene que haber una regulación que garantice que, en las zonas urbanas especialmente tensionadas, con precios de arrendamiento altos, no se puede convertir la vivienda en un elemento de especulación, y en este caso, respecto a unos índices que tienen que constar en la ley, el precio de la vivienda en esas zonas tiene que bajar".

Ha añadido que "el escollo es que el PSOE no está en estos momentos por la labor de establecer un mecanismo de reducción, e incluso todavía sigue apostando por un mecanismo que permita ciertas subidas", algo que ha tachado de "inaceptable en esas zonas tensionadas". "Creemos que la vivienda tiene una rentabilidad sumamente elevada" y "no es necesario que tenga más rentabilidad", ha comentado Enrique Santiago.

En todo caso, el secretario de Estado ha sostenido que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos es "absolutamente sólido", aunque los socios que lo conforman tengan "distintos puntos de vista" porque son "distintas fuerzas políticas". "Pero eso es la generosidad y lo bueno de la democracia, que dos fuerzas políticas anteponen al final los intereses de la gente, de nuestro pueblo, y por eso acordamos lo mejor para todos", ha comentado.

En relación a la prostitución, el también líder del PCE no cree que haya problemas de discrepancias con el PSOE porque "nuestra posición siempre ha sido abolicionista", según ha subrayado Enrique Santiago, que ha agregado que "la prostitución es una forma de esclavitud", como "es absolutamente evidente", una "actividad que a nadie le gusta tener que soportar" y que "está vinculada a trata de personas, a todo tipo de explotación, coacciones, violencias", de modo que es "absolutamente indigna", según ha aseverado antes de justificar que, por eso, cree que "lo suyo sería poder avanzar en la abolición y dar otras perspectivas a las personas que tienen que recurrir a esa actividad".

EL FUTURO DE UNIDAS PODEMOS

Sobre la situación de Unidas Podemos y su futuro sin el que fuera su líder, Pablo Iglesias, Enrique Santiago ha opinado que la confluencia "tiene un gran futuro por delante" y "muchos liderazgos, de personas jóvenes, de muchas mujeres además, muy vinculadas a la realidad social, al movimiento social, a organizaciones sindicales".

Ha apuntado que cree que "estamos ya haciendo un trabajo de cohesión de los distintos componentes", teniendo en cuenta que Unidas Podemos es "un espacio plural, que atiende la diversidad territorial en nuestro país y también a la diversidad de la izquierda". "Queremos fortalecer ese espacio e ir ampliando Unidas Podemos en todas las partes del Estado", ha añadido Enrique Santiago antes de concluir que "nuestras perspectivas son muy positivas", y "así lo indican las encuestas".