El equipo EPS UJA Team competirá en MotoStudent con un prototipo eléctrico "seguro, eficiente y viable"

Presentación de la moto con la que el equipo EPS UJA Team competirá en MotoStudent. - UJA

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo EPS UJA Team, de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, competirá en MotoStudent, previsto en el circuito de Motorland Aragón del 17 al 19 de octubre, con un prototipo eléctrico "seguro, eficiente y viable".

Sus responsables han presentado este viernes la moto que han diseñado y fabricado para representar a la Universidad de Jaén en esta cita. En concreto, participará en la categoría MotoStudent Electric, destinada a prototipos íntegramente eléctricos, donde tendrán la oportunidad de poner a prueba su prototipo en condiciones reales de competición.

Lo hará con un equipo que ha puesto el acento en la profesionalización del proyecto, aplicando metodologías reales de la industria. Así se ha puesto de relieve en el acto, que ha contado también con el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez; el director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, Jorge Delgado, y el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

Para ello, el equipo EPS UJA Team ha desarrollado durante 18 meses "un prototipo profesional, competitivo, seguro, eficiente y viable, cumpliendo con todas las exigencias técnicas, reglamentarias y de seguridad impuestas por la organización".

El vicerrector ha afirmado que la participación en esta competición supone "una iniciativa bandera que lleva no solamente el nombre de la Universidad de Jaén y de la EPS de Jaén, en un ámbito internacional donde participan equipos de más de 17 países, sino que también lo hace con el nombre de Jaén".

Asimismo, ha agradecido el compromiso de la citada escuela, el apoyo y tutela del profesorado y el intenso esfuerzo del estudiantado de Ingeniería participante, "una buena muestra del talento que atesora" la UJA y la provincia".

Por su parte, el director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén ha explicado que, además de ser una de las señas de identidad del centro, también supone para el alumnado participante la oportunidad de trabajar en equipo y la experiencia de participar con equipos de otros países.

"Aparte de la competición, los chicos y las chicas que participan en este proyecto han recorrido un camino muy importante en el que han aprendido muchísimas cosas que no se aprenden en las aulas. Ojalá tuviéramos un MotoStudent en cada titulación, porque les acerca más a lo que en realidad es el mercado laboral", ha declarado Delgado.

El equipo EPS UJA Team está conformado por 15 miembros, bajo la coordinación del profesor Jorge Mercado, contando para la competición con el piloto Óscar Ibáñez Peinado. "Hemos puesto todas nuestras ganas, todas nuestras ilusiones, en este proyecto, no solo desde el punto de vista de los aspectos técnicos y tecnológicos, sino también en aspectos como el compañerismo, la ilusión y el sacrificio", ha asegurado la líder del equipo, Patricia Pérez.

El EPS UJA Team nació en 2012, impulsado por el entusiasmo y la ambición de un grupo de estudiantes que quería llevar sus conocimientos más allá del aula. Desde entonces, ha participado en varias ediciones, con un historial en el que destacan varios éxitos, como el de su debut en ese año consiguiendo la segunda posición en la carrera oficial en la categoría de combustión.

En 2014, logró reconocimiento por el trabajo realizado en diseño e innovación, destacando entre los mejores valorados; en 2016, pasó a la categoría eléctrica y obtuvo el premio a Mejor Proyecto Industrial; mientras que en 2018, se mejoró el diseño eléctrico, desarrollando una nueva arquitectura y un cuerpo optimizado para alojar el nuevo motor.

FASES

MotoStudent se divide en dos fases principales: la fase MS1, donde se evalúa el proyecto técnico (diseño, fabricación, innovación, viabilidad económica y plan de negocio); la fase MS2, en la que se realizan pruebas en pista (frenado, aceleración, velocidad máxima, agilidad, regularidad y la carrera oficial).

Esta competición supone "un excelente banco de ensayos para la tecnología más disruptiva" y permite al estudiantado adentrarse en el mundo de la innovación tecnológica, abriéndole las puertas a atractivas oportunidades laborales.

En este sentido, en la actualidad, algunos estudiantes participantes en ediciones anteriores trabajan en competiciones como MotoGP, Fórmula 1 o WorldSBK, así como en empresas líderes del sector.