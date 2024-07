Erik Domínguez (PP) se muestra "tranquilo" y expresa su "confianza plena en la justicia"

JAÉN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén y parlamentario autonómico, Erik Domínguez, ha mostrado "confianza plena en la justicia" tras conocer que el PSOE ha interpuesto una querella ante el TSJA por su audio de Whatsapp en el que adelantaba a un exparlamentario de CS las bases de una convocatoria pública para cubrir el puesto de gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes de Jaén.

En el momento del audio dichas bases no habían sido aún publicadas en el BOJA, pero Domínguez sostiene que "ya eran públicas". Al respecto de la querella del PSOE, Domínguez ha dicho en un comunicado que está "tranquilo" y se ha mostrado "seguro de que la justicia dirimirá, tal y como ya lo hizo la Oficina Andaluza Antifraude, no encontrando elementos de fraude ni corrupción".

Domínguez se ha mostrado dispuesto a reiterar sus explicaciones ante la justicia porque "jamás he tenido ni tendré nada que esconder, mi conciencia está tranquila y, por mucho que se empeñen, mi honorabilidad sigue intacta".

Ha añadido que el PSOE "quiere estirar este asunto todo lo que pueda para seguir haciendo su mezquina oposición en lugar de trabajar", y no le ha bastado con que la Oficina Antifraude no admitiera su denuncia tras considerar que "no existe fundamento" y que "no se describen elementos de fraude y/o corrupción".

Para Domínguez, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, "pretende seguir con su táctica y está en todo su derecho, que siga, que no seré yo quien lo haga parar sino los jiennenses".

En opinión del presidente de los populares, "era un paso más que esperaba en la cacería política con la que Paco Reyes se ha obsesionado" tras ver "en el PP de Jaén una amenaza al liderazgo que él creía hegemónico y perpetuo, pero al que los jiennenses ya han dicho hasta en cuatro ocasiones que no lo quieren en esta provincia".

"Se cree el ladrón que son todos de su condición", ha dicho Domínguez para señalar que el PP no es el partido de "las supuestas tramas como la de los puntos violeta, ni el partido de Begoña Gómez, ni el que tiene a su presidente nacional citado como testigo, ni el partido que, supuestamente, filtra exámenes como podría haber ocurrido en Alcorcón".

En ese hilo de ejemplos, ha señalado que el PP tampoco es el partido que "dirige la Diputación de Jaén en la que casualmente ha obtenido plaza como funcionario del Grupo A la persona que filtró el audio que usan los socialistas, ni somos el partido que defiende que llamen ‘mamporrero comemierda’ a otros, ni el que saca pecho de los ERE".

Ese partido es "el Partido Socialista, y más concretamente en algunos casos, el Partido Socialista de Jaén" y resulta irónico que pretendan ellos dar lecciones", ha concluido Domínguez.