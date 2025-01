La Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo libre 'Gaudium' celebra su X aniversario con año repleto de actividades en Córdoba

CÓRDOBA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo libre 'Gaudium' celebra su décimo aniversario con un completo programa de actividades que se desarrollarán a lo largo del año 2025. Este hito marca una década de servicio, formación y evangelización a través del tiempo libre y proyectos diocesanos que han tocado la vida de miles de jóvenes y familias.

Según destacan desde la Diócesis de Córdoba, la Escuela Diocesana de Tiempo Libre y animación sociocultural 'Gaudium' es una entidad de la Iglesia, abierta a toda la sociedad. Surge como una herramienta de formación para todos los jóvenes de la Diócesis.

El aniversario se ha inaugurado con una convivencia y la eucaristía presidida por el obispo, Demetrio Fernández, este viernes, 3 de enero, en la casa 'Cristo Rey' de Villanueva de Córdoba, donde se han reunido los monitores que participaron en los campamentos del verano de 2024.

Este encuentro ha sido un espacio para la reflexión, el reencuentro y la gratitud por el camino recorrido. Así lo ha puesto de manifiesto el obispo, quien ha querido dar "gracias a dios por estos diez años", recordándoles a los presentes "la importancia de conocer los planes que Dios tiene para cada uno y saber que la vida es un don para otros, un don que se alcanza centrándose en Jesucristo sólo".

Además, monseñor ha resaltado que los campamentos de 'Gaudium' no son "cualquier campamento, sino que en el centro está Jesús, y eso no lo hace ningún otro campamento". "Jesús no te desilusiona nunca, acercaros a Él y veréis que es un buen amigo, el que mejor te conoce, te quiere y siempre está", ha asegurado el prelado, insistiendo en que "la vida cristiana es conocerlo mejor y eso es lo que pretende 'Gaudium', ayudar a los jóvenes y adolescentes a crecer sanos, en la presencia de Dios y en la participación de la Iglesia a través del ocio y el tiempo libre".

Como parte de los actos centrales, la Escuela ha presentado un logotipo conmemorativo, que simboliza la unidad y la misión de 'Gaudium' en esta década de trayectoria, bajo el lema: 'Diez años de alegría en el amor'.

La música también será protagonista con un concierto titulado: 'Vía Crucis', en colaboración con el grupo Hakuna, que se celebrará durante la Cuaresma, ofreciendo "una experiencia espiritual y artística profundamente significativa".

RESCATANDO LA MEMORIA Y MIRANDO AL FUTURO

En este marco, se lanzará una revista y un documental que recogerán la historia de la Escuela desde sus inicios, destacando los momentos más significativos y a las personas que han sido parte esencial de su crecimiento.

Otro de los momentos destacados será el envío de monitores de los campamentos de 2025, de manera que en este espacio se desarrollará la Gala 'Una Década de Entrega y Misión', en la que se rendirá homenaje a todos los agentes que han contribuido al éxito de los campamentos a lo largo de los años.

UN ACTO DE GRATITUD Y ADORACIÓN

Al término de los campamentos se celebrará un 'Adoremus' en las diversas parroquias de la Diócesis, uniendo a toda la comunidad diocesana en un acto de agradecimiento al Señor por estos diez años de gracia y por el instrumento que 'Gaudium' ha representado en la vida de la Iglesia local.

Asimismo, la Escuela Diocesana 'Gaudium' invita a toda la Diócesis de Córdoba a sumarse a estos actos, "celebrando juntos los frutos del camino recorrido y renovando el compromiso con la misión evangelizadora para los años venideros".