Espadas contrapone el "modelo" de Puig para "ayudar a rentas medias" con el "regalo fiscal" de Moreno a los "ricos"

JAÉN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reivindicado este martes el "modelo" por el que se ha decantado la Generalitat Valenciana que gobierna el socialista Ximo Puig al aprobar este mismo día "un paquete de medidas para ayudar a las rentas de las clases medias y trabajadoras", y lo ha contrapuesto con el "regalo fiscal" que, según ha vuelto a criticar, ha impulsado el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), para beneficiar a los "ricos" al bonificar al 100% el impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía.

Juan Espadas se ha referido a esta cuestión a preguntas de los periodistas al asistir al acto de apertura del curso académico de la Universidad de Jaén, y la víspera de que el Pleno del Parlamento andaluz convalide el decreto-ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno con medidas fiscales entre las que se incluyen la referida supresión, en la práctica, del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía.

Al respecto, el líder del PSOE-A ha considerado que Juanma Moreno, "una vez más, ha intentado generar una cortina de humo para que no se hable de su gestión, para que no hablemos de lo que realmente le interesa y le preocupa a los andaluces, y hablemos de algo que preocupa, o no, al 0,2% de los andaluces" únicamente, en alusión a quienes se beneficiarían de ese "regalo fiscal" del presidente de la Junta.

Espadas ha tildado de "curioso" ver cómo Juanma Moreno "quiere liderar la actualidad y el debate nacional sobre los impuestos, pero se está refiriendo exclusivamente a los impuestos a las grandes fortunas, como si en Andalucía no hubiera preocupaciones mucho mayores y temas mucho más importantes sobre los que los andaluces esperan que hable el presidente de la Junta", ha reflexionado.

El secretario general del PSOE-A ha insistido en señalar que "hay una trampa, un timo" en lo que ha impulsado la Junta, y en defender que "lo que quieren los andaluces es saber cuáles son las medidas que el Gobierno de Andalucía va a tomar para ayudar a las familias a compensar la subida de precios".

"Al 99,8% de los andaluces no le importa que el señor Moreno quiera hacer un regalo fiscal a los más ricos", ha aseverado Juan Espadas para añadir que lo que al PSOE le "preocupa es que ese regalo fiscal significa quitarle 120 millones de euros al erario público que necesitamos para gasto sanitario, educativo y otras necesidades de Andalucía".

En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha denunciado que se está promoviendo "un debate perverso" en relación a esta cuestión fiscal, "porque hace que Andalucía sea cada vez más una comunidad donde la riqueza que se genera se redistribuye de una manera más injusta, frente a un modelo como el de la Comunidad Valenciana, que hoy está aprobando un paquete de medidas para ayudar a las rentas de las clases medias y trabajadoras, y no se preocupa de ayudar a las rentas más altas o grandes fortunas", según ha puesto de relieve.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado este martes algunas de las medidas que incluirá la reforma fiscal valenciana, que tendrá efectos "desde ya" y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022 y beneficiará a todos los ciudadanos que cobran menos de 60.000 euros al año, "la mayoría de la sociedad".

Juan Espadas ha concluido manifestando que "es lamentable que la Junta de Andalucía se esté destacando a nivel nacional por ver el tratamiento fiscal a las grandes fortunas, y no por ver el tratamiento fiscal a las clases medias y trabajadoras y a las familias que no llegan a final de mes".