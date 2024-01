Espadas pide normativas "claras" para "evitar el crecimiento" de las viviendas turísticas y su "perjuicio"

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reclamado este lunes "decisiones claras desde el punto de vista normativo para evitar el crecimiento de las viviendas turísticas", y "un límite y regulación legal" para impedir "un perjuicio muy grave" al propio sector de alojamientos turísticos derivado de estos pisos, así como a los ciudadanos.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, el líder socialista se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas al hilo de la aprobación, este lunes por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, del decreto para la regulación de los apartamentos turísticos y de las viviendas con fines turísticos.

Juan Espadas ha comenzado señalando que "el tema de las viviendas turísticas es enormemente complejo", pero en el que "ya se ha constatado una realidad", y es que, "o tomamos decisiones claras desde el punto de vista normativo para evitar el crecimiento de las viviendas turísticas y para poner límite a la capacidad de carga fundamentalmente de algunos núcleos turísticos potentes, o vamos a generar un perjuicio muy grave".

El líder socialista ha puntualizado que dicho perjuicio no sería "sólo al propio sector" de los alojamientos turísticos, sino también "a aquellos residentes en municipios que están viendo que lo que se está produciendo en el mercado, sobre todo en esos mercados tensionados, es la compra de inmuebles como inversión para crear alojamientos turísticos" que conlleva "expulsar del acceso a la vivienda a muchas personas a las que se les encarece el precio del alquiler, o que no encuentran inmuebles porque no hay oferta".

Al respecto, Espadas ha sostenido que "la Junta de Andalucía tiene que aclararse", y aunque elevar "la pelota al tejado de los ayuntamientos es el deporte preferido" del presidente, Juanma Moreno, la Administración andaluza "tiene competencias tanto legislativas como de política turística, y también desde el punto de vista de ordenación del territorio para decidir y para regular en zonas tensionadas de una manera mucho más contundente que facilite el que luego los ayuntamientos tomen las decisiones concretas en materia de licencias o de requisitos de inspección", entre otras cuestiones, según ha puesto de relieve.

En esa línea, Espadas ha reclamado a la Junta una "acción coordinada", desde la premisa de que, aunque "el control último lo llevarán a cabo en sus municipios los ayuntamientos, es evidente que la cobertura normativa y la política pública que hay que desarrollar va mucho más allá de la simple inspección de los establecimientos", y en todo caso "hay que limitar el crecimiento de este sector, porque está dañando las oportunidades y expulsando del mercado de la vivienda y encareciendo además el precio de la misma", según ha zanjado.

PROBLEMAS DE VIVIENDA

Por otro lado, Espadas se ha referido también en su rueda de prensa a la gestión de la Junta en relación a la vivienda, y a la "cruda realidad" que supone actualmente para los jóvenes acceder a la misma.

Al respecto, ha remarcado que "las competencias en materia de vivienda son fundamentalmente de las comunidades autónomas", y ha preguntado cuándo "va a enseñar" el presidente de la Junta "un plan de vivienda de verdad donde nos diga exactamente qué superficie de vivienda pública es la que él quiere promover como promotor de vivienda pública a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)" en el conjunto de la comunidad "en coordinación con los ayuntamientos", y "con la ayuda y la inversión que ya anunció el Gobierno de España".

Espadas ha anunciado que el Grupo Socialista va a llevar al Parlamento andaluz "una proposición de ley en materia de vivienda", y ha remarcado que esta política pública "es la más importante que tienen que desarrollar los gobiernos en este momento en España y en Andalucía", y para ello "no sólo hacen falta recursos económicos, sino sobre todo coordinación y cooperación entre administraciones".

"Porque el suelo puede ser municipal, autonómico o del Estado, pero al final sólo y exclusivamente si hay una acción coordinada y un plan conjunto de las tres administraciones vamos a ver realmente las miles de viviendas que necesitan los andaluces en nuestra tierra", y que "las necesitan no sólo en las zonas tensionadas, como puedan ser las grandes capitales o zonas de costa, por la competencia claramente desleal que tienen con las viviendas de uso turístico, sino que en infinidad de pueblos y ciudades medias de Andalucía", según ha remachado.

Eso, según ha abundado Espadas, "significa ser capaz de poner recursos y financiación para construir fundamentalmente vivienda en alquiler, pero sobre todo y en definitiva vivienda a precio que se pueda pagar sin hipotecar la vida o el salario de los jóvenes fundamentalmente, o de personas con menor nivel de recursos", según ha concluido.