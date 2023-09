Espadas rechaza las "trampas" de Feijóo para "retratar" al PSOE y "torpedear" la hipotética investidura de Sánchez

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha dicho este martes que en su partido no van a caer en las "trampas" que, en su opinión, diseña el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "retratar" a los socialistas ante las negociaciones con partidos independentistas para garantizar una hipotética nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un proceso que el líder 'popular' trata de "torpedear", según ha denunciado el dirigente socialista.

Juan Espadas se ha pronunciado así, en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, al hilo del anuncio realizado este pasado lunes por Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP sobre la presentación de mociones en defensa de la igualdad de los españoles para forzar al PSOE a retratarse en los parlamentos y ayuntamientos de toda España.

El líder del PSOE-A ha tachado de "verdaderamente inaceptable" que, a 15 días de que se celebre el debate de investidura de Feijóo, "no se esté hablando de qué opina" el candidato del PP sobre "cuál es su proyecto de gobierno y su proyecto territorial para España", además de sobre "cuál es su planteamiento de modelo de financiación" para las comunidades autónomas, y en vez de eso "se esté hablando del PSOE, de las negociaciones que pueda tener" su partido con otras fuerzas políticas, "como si el que se fuera a someter a la investidura dentro de 15 días fuese" Pedro Sánchez, ha abundado Espadas, que ha tildado esa situación de "contrasentido".

El líder del PSOE-A se ha preguntado "para qué estamos perdiendo el tiempo" si el PP "ha tirado la toalla antes de llegar a la investidura" de Feijóo, al que ha incidido en pedir que explique "cuál es su modelo de financiación autonómica", y que aclare si es el que defendía cuando era presidente de la Xunta de Galicia, que "no coincide con la propuesta que hacemos desde Andalucía" tanto el PSOE-A como el PP-A que lidera Juanma Moreno, según ha puesto de relieve Juan Espadas.

MOCIONES ANUNCIADAS POR EL PP

Sobre las mociones en parlamentos y ayuntamientos anunciadas por Feijóo, el secretario general del PSOE-A ha considerado que Feijóo comete "una falta de respeto institucional muy grave", y se ha declarado "convencido de que los españoles van a tomar nota de un candidato a presidente del Gobierno que, en vez de centrarse en defender su propuesta, pedir los apoyos, buscar acuerdos con las otras fuerzas políticas, se dedica sencillamente a intentar torpedear el siguiente proceso de debate de investidura".

Espadas ha denunciado así que el líder del PP "está haciendo perder al país un mes, pero sobre todo está faltando el respeto a las instituciones", porque quien está inmerso "en un proceso de investidura para ser presidente de Gobierno debe centrarse en explicar cómo y de qué forma entiende la gobernabilidad de este país y el diálogo con otras fuerzas políticas".

"Y si no es así, debe dejar a otras fuerzas políticas como el PSOE, que sí han demostrado capacidad de llegar a acuerdos y para buscar un modelo de convivencia en este país", ha continuado Juan Espadas, que ha descartado que los socialistas vayan a "caer en este tipo de trampas", y ha sostenido que "no es cuestión de que nos retratemos nosotros", sino que quien "se está retratando es él --Feijóo--, claramente por su incapacidad para dialogar".

Juan Espadas ha defendido que un partido que quiere gobernar España, "o es capaz de dialogar con todas las fuerzas políticas, o sencillamente no está a la altura de lo que necesita nuestro país", así como ha proclamado que el PSOE "sabe perfectamente que significa cumplir la Constitución, y siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer".

OPINIONES DE VETERANOS SOCIALISTAS COMO GONZÁLEZ Y GUERRA

De igual modo, Espadas ha reiterado su "respeto" por "compañeros y veteranos socialistas" como el expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra que en los últimos días "han dado su opinión a título personal ante la pregunta de cualquier medio de comunicación" sobre las posibles negociaciones de Sánchez con partidos independentistas y nacionalistas, pero ha insistido en rehusar "hacer el juego al PP" en este momento, y en "caer en la trampa" de Feijóo, que "se presenta a una investidura que es falsa porque no tiene los apoyos, y lo que está intentando es oscurecer ese fracaso" poniendo "el foco" en la hipotética investidura de Sánchez, ha denunciado.

Tras insistir en defender que los socialistas "no vamos ni a alterar ni a violentar la Constitución para llegar a un acuerdo" de gobierno, Espadas ha considerado que el PP tiene "el problema" de que "sólo dialoga y es capaz de llegar a acuerdos con un partido" de "extrema derecha" como Vox, y "lo que ofrece Feijóo para su investidura es un pacto" con el partido de Santiago Abascal.

"Hasta que no tengamos claro todos que el 23 de julio --día de las últimas elecciones generales-- lo que los españoles dijeron en las urnas es que no querían un gobierno del Partido Popular con la extrema derecha, no nos vamos a dar cuenta de que cualquier opción alternativa, la de un gobierno de progreso, pasa por un Partido Socialista que vuelva a liderar esas fuerzas políticas que son la alternativa a un gobierno con la extrema derecha", para lo que "el diálogo y el acuerdo son imprescindibles", ha manifestado el líder del PSOE-A.

Juan Espadas ha concluido reiterando que "los acuerdos y el diálogo" deben tener la Constitución como "marco de referencia", y ha sentenciado que quienes "están fuera de ese marco son los que ni siquiera son capaces de buscar un acuerdo o un diálogo para ofrecer un gobierno a los españoles".