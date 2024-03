Espadas reclama "más gobiernos feministas que crean en la igualdad y trabajen por ella con decisión"

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reivindicado el compromiso del socialismo andaluz con el feminismo "un ocho de marzo más, y no sólo el ocho de marzo sino todos los días del año". El líder de los socialistas andaluces ha pedido "combatir la desigualdad entre hombres y mujeres", al tiempo que ha expresado la necesidad de "más gobiernos feministas que crean en la igualdad y trabajen por ella con decisión".

En este sentido, Espadas ha denunciado que el Gobierno andaluz mantenga "medidas de involución de género que fueron fruto de un acuerdo con la ultraderecha", como son "los casos del teléfono de violencia intrafamiliar, eliminar recursos públicos dirigidos a colectivos de mujeres o que en el último decreto de simplificación no se evalúe el impacto de género en las políticas públicas de los presupuestos" de la Junta de Andalucía. "Necesitamos no retroceder, son avances y conquistas que la sociedad andaluza no podía perder", en palabras del secretario general del PSOE andaluz.

Espadas ha participado en la manifestación por el 8M en Sevilla, celebrada este viernes con salida en la Plaza Nueva de la capital andaluza, en la que también han estado presentes la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández.

El secretario general del PSOE de Andalucía también ha manifestado que para romper la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres "hay que trabajar desde los gobiernos con políticas públicas", haciendo especial énfasis en que la "primera preocupación" de una sociedad debe ser "acabar con la lacra de la violencia de género". "Las mujeres tienen menos oportunidades laborales y ganan menos que los hombres y esa es una realidad que hay que combatir", ha expresado Espadas, subrayando que "hay que recortar esa distancia". El secretario general del PSOE-A ha transmitido "un mensaje de apoyo" a las movilizaciones y a los colectivos feministas que trabajan por la igualdad real.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha reivindicado "con mayúsculas el feminismo, que está relacionado con los 155 años de historia del PSOE". Fernández ha puesto en valor "todo lo que hemos recorrido", pero considera que "aún queda mucho camino por recorrer y hay que hacerlo todos juntos y juntas para acabar con la desigualdad". El secretario general del PSOE de Sevilla ha declarado que "mientras haya un solo caso de violencia de género hay que mantener la bandera del feminismo".