Espadas reta a Moreno a rechazar desde el Parlamento los acuerdos del PP y Vox que "diluyen" la violencia de género

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha retado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, a trasladar desde el Pleno del Parlamento su rechazo a los acuerdos que están alcanzando en otras comunidades autónomas el PP y Vox que "diluyen" el concepto de "violencia de género".

El líder del PSOE andaluz ha trasladado esta exigencia al presidente de la Junta en el transcurso de su intervención en el debate de política general que se sustancia este miércoles en el Pleno del Parlamento al hilo de una comparecencia a petición propia del jefe del Ejecutivo andaluz.

Juan Espadas ha reprochado a Moreno que llegó a la Presidencia de la Junta en enero de 2019 "a hombros de un acuerdo con la ultraderecha --en referencia a Vox-- que escondía la violencia machista y la diluía en la intrafamiliar", así como le ha afeado que en su intervención en la sesión matinal de este debate, "como líder político en España y en su partido", no haya "dejado claro su rechazo, claro y contundente, a los acuerdos que se están firmando" entre PP y Vox "para diluir la violencia de género" a favor del referido concepto de "violencia intrafamiliar".

Al hilo, el dirigente socialista ha emplazado también al presidente andaluz a aclarar "por qué aún sigue manteniendo ese teléfono de violencia intrafamiliar" que activó la Junta en la pasada legislatura de acuerdo con Vox "al que no llama nadie" en Andalucía, y "por qué ha reducido" o "retirado las ayudas contra la violencia de género a las universidades andaluzas".

Espadas ha aseverado que la tribuna del Pleno del Parlamento es "un lugar magnífico" para que Moreno "diga hoy que rechaza a los líderes de su partido que están acordando" ese tipo de cuestiones "en toda España".

"DECEPCIONADO" POR EL DISCURSO DE MORENO

Por otro lado, ha reiterado que el discurso que el presidente ha pronunciado a mediodía le ha "decepcionado profundamente", porque tocaba un "balance de gestión" y "no repetir el discurso de investidura" del pasado año "con botafumeiro" dando una "realidad maquillada o paralela y datos que quieran ocultar problemas profundos" que Moreno "no ha sabido o no ha querido enfrentar".

En esa línea, el líder del PSOE-A ha reprochado al presidente que "no quiso negociar los Presupuestos" de 2023 con la oposición y los sacó adelante en virtud de la mayoría absoluta del PP-A, así como que "no aprobó" al inicio de la legislatura ningún "paquete de medidas de apoyo a las familias o a sectores afectados por la guerra de Ucrania", como sí "hicieron otras comunidades autónomas", según ha remarcado.

Además, ha afeado a Moreno que "se negó a sentarse a hablar del desastre de gestión de la atención primaria hasta que las movilizaciones y los sindicatos lo obligaron a dialogar en mayo, justo antes de las elecciones municipales" del 28M, así como "rechazó admitir dos iniciativas legislativas populares" en el Parlamento andaluz en relación con la bajada de ratio en aulas escolares y para elaborar una ley de apoyo al sector de la cultura.

De igual modo, ha reprochado a Moreno el "bajísimo nivel de ejecución" por parte de la Junta de los fondos europeos, así como que haya emprendido en esta legislatura una "guerra electoral" con el agua contra el Gobierno de España, y se haya valido de la agricultura "en plena sequía para alimentar esa cultura del agravio y la confrontación" buscando a veces "un puñado de votos".

INICIATIVA SOBRE REGADÍOS EN TORNO A DOÑANA

También ha aludido a la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno del espacio natural de Doñana para criticar que Moreno haya tratado de imponer su "verdad absoluta frente a la comunidad científica, a las instituciones europeas, a la Unesco, a la mitad de los agricultores de la zona, a la oposición" del Parlamento andaluz y, "por supuesto", frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Espadas ha dicho que no entiende el "empecinamiento" de Moreno para "querer trasladar" que él lleva "la razón" frente a todos esos agentes en la cuestión de Doñana, y ha subrayado que el PSOE-A le ha trasladado "por activa y por pasiva que la fórmula para modificar el Plan de la Corona Norte de Doñana no era traer al Parlamento la caja de Pandora" de esa proposición de ley, sino llevar a la comisión de seguimiento de ese plan "una propuesta" al respecto, sentarse "con la otra administración implicada" --en referencia a la estatal--, y contar con el Consejo de Participación de Doñana para explicar "exactamente qué quería hacer".

El líder socialista ha emplazado a Moreno a "paralizar la tramitación" de la proposición de ley, porque su "empecinamiento" lo va a "llevar a un callejón sin salida que tendrá consecuencias" también "en términos de sanciones para Andalucía", le ha advertido.

"COMPETICIÓN POR EL FAVOR DE FEIJÓO"

Por otro lado, ha considerado que, "en algún momento del otoño pasado", Moreno "decidió quitarle la careta" al que ganó las elecciones de junio de 2022 y "convertirse" en otro que "tenía que competir" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "por el favor" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En esa línea, ha afeado a Moreno que haya utilizado su "acción de gobierno contra Pedro Sánchez", y que lleva "en campaña electoral permanente un año y medio", algo que "sufre la Andalucía real, a la que no le dedica el tiempo que debería" para resolver sus problemas.

Espadas también ha denunciado que el Ejecutivo de Moreno "lleva un año obstaculizando la labor" de oposición del Grupo Socialista y "dificultando el acceso a información esencial para realizar" su tarea de "control al Gobierno", y al respecto ha remarcado que los socialistas llevan "mucho tiempo" pidiendo "información sobre los contratos de emergencia" adjudicados por la Junta "al margen de cualquier tipo de procedimientos", por un montante total de "243 millones de euros", según ha resaltado antes de rogar a Moreno que, "si no tiene nada que ocultar, haga el favor de facilitar el acceso" del PSOE-A a esos documentos "para contrastar si eso está o no bien hecho".

Espadas ha sostenido que los "hechos" están "muy lejos" de las palabras de Moreno, y que "la realidad no coincide con el deseo" del presidente de que Andalucía sea "motor económico" de España, aunque sí es cierto, según ha apostillado, que está región, al igual que "todas las comunidades autónomas, está aprovechando la recuperación económica después de la pandemia", y por eso está creciendo su PIB y su nivel de afiliación, pero lo hace a menor ritmo que la media española, con la que "está divergiendo", también en otros aspectos como la inflación y el comercio exterior, según ha alertado.

"ANDALUCÍA SE HA EMPOBRECIDO" CON MORENO

En esa línea, ha denunciado que "Andalucía se ha empobrecido" desde que Moreno "es presidente" de la Junta, y es "la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza", así como que las políticas del Ejecutivo del PP-A "están deteriorando de forma constante" los servicios públicos que conceden a los ciudadanos "igualdad, progreso, seguridad y cuidado".

Espadas ha aludido específicamente a la sanidad pública y, concretamente, a la atención primaria, con la que Moreno "no reconoce que hay un problema" propio en Andalucía, que "ocupa el último lugar en el ranking de los servicios sanitarios por comunidades de España", según ha lamentado antes de apostillar que "algo falla" en la gestión de la Junta cuando "todo el mundo se queja" sobre ese nivel de asistencia sanitaria en la comunidad.

Finalmente, el líder del PSOE-A ha advertido también de datos "negativos" en la educación pública, como "la supresión de clases en centros públicos en toda Andalucía", y de las listas de espera en dependencia como otro aspecto a criticar de la gestión del Gobierno del PP-A.