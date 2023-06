Moreno afea que Espadas cuestione su compromiso contra la violencia de género y que "nunca levante la voz" ante Sánchez

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reprochado este miércoles al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que cuestione su "compromiso" con la lucha contra la violencia de género y también que "nunca levante la voz" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para defender los intereses de esta comunidad.

En su turno de replica al también presidente del Grupo Parlamentario Socialista, durante el debate general sobre la situación de Andalucía que acoge la Cámara autonómica en la jornada de hoy, Moreno ha preguntado a Espadas cómo puede "cuestionar" el compromiso de su Gobierno con la lucha contra la violencia machista, cuando es "absoluto" y la considera una cuestión de estado.

"Usted siempre pone en solfa la dedicación y sensibilidad de mi partido" con este problema, según ha trasladado Moreno a Espadas, y le ha relatado acto seguido que, en 2023, el presupuesto para la lucha contra la violencia de género ha sido de 26 millones, un 57 por ciento más que en 2022, mientras que se ha aumentado la financiación de los centros municipales de información a la mujer y nunca en la historia de Andalucía, el Instituto de la Mujer había tenido tantos recursos.

Moreno se ha pronunciado así después de que Espadas lo haya

retado a trasladar su rechazo a los acuerdos que están alcanzando en otras comunidades autónomas el PP y Vox que "diluyen" el concepto de "violencia de género".

"Conoce perfectamente cuáles son mis líneas rojas y mi manera de hacer política", ha dicho Moreno a Espadas, a quien "probablemente moleste", en su opinión, que tenga un discurso inclusivo y que votantes del PSOE hayan optado por votar al PP en las últimas elecciones.

El presidente ha criticado que Espadas no haya cumplido con su compromiso de hacer una oposición "constructiva, útil y exigente" y que se haya dedicado a "boicotear" iniciativas legislativas de su Gobierno.

Para Juanma Moreno, Espadas se ha limitado a comportarse como un

"ejemplar representante" en Andalucía del presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Lo ha hecho francamente bien y ha asumido ese papel voluntariamente frente a otros barones que han querido tener un perfil propio", ha dicho.

Moreno ha añadido que ni una sola vez ha visto a Espadas "elevar la voz para defender los intereses de los andaluces" ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "No ha sido capaz de enfrentarse a Sánchez en defensa de los intereses de esta comunidad; su lealtad con Sánchez es inquebrantable", le ha dicho Moreno.

Le ha aconsejado que centre su labor en "proponer, en tener un discurso propio del PSOE-A para los andaluces", y de una vez por todas deje de ser "una delegación de Sánchez" en esta comunidad.

PROPOSICIÓN DE LEY REGADÍOS DE DOÑANA

Durante su réplica a Espadas, Moreno ha expresado también su sorpresa por que el dirigente socialista le haya propuesto una reunión para buscar una solución para los agricultores de la corona norte de Huelva, cuya situación se pretende resolver a través de la proposición de ley de regadíos que se tramita en este momento en el Parlamento.

Ha indicado que desconoce qué propuestas tienen Espadas para el problema de esos agricultores, pero que, sin duda, le resulta "raro" que busque una reunión con él, cuando puede reunirse con los consejeros de Presidencia o de Economía y Hacienda o plantear enmiendas a la proposición de ley.

Ha preguntado a Espadas si lo que busca realmente es la "foto" o un argumento electoral para llegar a las elecciones generales del 23 de julio con "algo que llevarse a la boca en términos políticos y sociales" en la provincia de Huelva tras el "fracaso" electoral en los comicios municipales.

"Es muy raro que la única opción factible sea reunirse solo conmigo; ¿qué es lo que me va a contar tan secreto y personal?", ha dicho Moreno a Espadas, al que, no obstante, ha trasladado que no tendrá problema en "tomar un café" con él y que le cuente lo que quiera y "si quiere al oído".

SITUACIÓN DE LA SANIDAD

Respecto a las críticas de Espadas sobre la situación de la sanidad, Moreno ha indicado que puede coincidir que hay problemas en el sistema sanitario público, pero negar que la sanidad del año 2023 es mejor que la que había en 2018 "es un flaco favor" a la credibilidad del PSOE y su discurso sanitario. Ha defendido el "gran esfuerzo" que ha hecho su Gobierno para mejorar la situación de la sanidad, con inversiones históricas y con aumento de las plantillas de los profesionales.

Ha pedido a Espadas que piense honestamente cuántos de los problemas actuales "vienen de las dinámicas del pasado", en referencia a la etapa de los gobiernos del PSOE-A.